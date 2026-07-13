Vinaròs eleva a 3,8 millones la reforma de la plaza Primero de Mayo para atraer empresas

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado este lunes en un pleno extraordinario la modificación presupuestaria necesaria de más de 658.000 euros para volver a sacar a concurso las obras de remodelación de la plaza Primero de Mayo, un proyecto cuya licitación ha quedado desierta en varias ocasiones y cuyo coste se ha incrementado significativamente respecto a la previsión inicial.

El presupuesto de ejecución de las obras asciende ahora a 3,8 millones, cuando inicialmente la primera vez el precio de salida era de 2,4 millones, tal como publicó este periódico.

La propuesta salió adelante con los votos favorables del tripartito (PP, PVI y Vox), mientras que el PSOE votó en contra. Compromís no asistió a la sesión, que fue convocada a las 11.00 horas.

Foto del pleno extraordinario celebrado este lunes en Vinaròs. / Javier Flores

Rifirrafe entre PSOE y PP

Durante el debate, el portavoz socialista, Juan José Borràs, cuestionó la gestión del equipo de gobierno y centró sus críticas en el fuerte aumento del presupuesto del proyecto. En su intervención recordó que la actuación había pasado de una previsión cercana a los dos millones de euros en un inicio a los casi cuatro millones actuales, sumando todas las modificaciones presupuestarias y partidas vinculadas a la actuación.

Borràs calificó la gestión del proyecto de “pésima” y pidió explicaciones sobre las causas del incremento económico. También reprochó al gobierno local que las sucesivas licitaciones hubieran quedado desiertas y defendió que el sobrecoste acabará repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía.

Por su parte, el vicealcalde y coordinador de áreas del PP, Juan Amat, rechazó las críticas y respondió que el incremento del presupuesto obedece, principalmente, a que las empresas constructoras no concurrieron a las primeras licitaciones al considerar insuficiente el importe previsto y al aumento de costes. Según explicó, por ello el Ayuntamiento ha optado por adaptar el proyecto a los precios actuales para poder ejecutar una actuación que considera imprescindible.

Amat contrapuso la actuación del actual equipo de gobierno con la etapa del anterior ejecutivo socialista, al que acusó de no haber impulsado ni una sola licitación para remodelar la plaza durante sus ocho años de mandato. En este sentido, defendió que el actual gobierno ha tramitado ya tres licitaciones en poco más de dos años y aseguró que el objetivo es que las obras puedan ejecutarse antes de finalizar la legislatura.

El responsable popular también recordó que la remodelación contará con financiación procedente de fondos europeos obtenidos por el actual gobierno municipal, además de recursos municipales.

Un "mar de cemento"

El portavoz de Vox, Josué Brito, consideró necesaria la renovación de la plaza Primero de Mayo, recordando que su formación ya había denunciado antes de entrar en el Ayuntamiento el estado de este espacio, al que llegó a calificar como un “mar de cemento”, y defendió que la actuación permitirá dignificar esta zona de Vinaròs.

Con la aprobación del expediente, el Ayuntamiento podrá iniciar una nueva licitación para intentar adjudicar unas obras largamente esperadas por los vecinos de la plaza Primero de Mayo.

La remodelación de la plaza Primero de Mayo forma parte de los Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales y está cofinanciada con planes europeos Feder 2021-2027 dentro del programa de Desarrollo Urbano Sostenible.

Mientras prepara esta nueva licitación, el consistorio ha continuado ejecutando actuaciones en el entorno de la plaza para integrar toda la zona dentro de un mismo proyecto urbano. Entre ellas se encuentran la remodelación de la calle Ramón Llull, la renovación de la calle Varadero con una plataforma única para mejorar la accesibilidad peatonal, las mejoras en las calles Arcipreste Bono y Sant Josep y las obras que se desarrollan actualmente en el entorno de la Torre Ballester.