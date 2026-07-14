Almenara recupera su playa más castigada por los temporales con 6.000 m³ de grava

La playa Casablanca de Almenara recupera poco a poco su fisonomía tras los daños causados por la borrasca Harry a principios de año. La Dirección General de Costas ha concluido los trabajos de emergencia impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una intervención que ha supuesto una inversión del Gobierno de 390.000 euros.

Las obras, ejecutadas por la empresa Becsa, se han centrado en reparar y proteger el tramo sur del litoral, el más castigado por el oleaje. La principal intervención ha consistido en el trasvase de 6.000 metros cúbicos de grava para regenerar la playa y reforzar las zonas afectadas por la erosión marina.

A esta actuación hay que sumar la construcción de un cordón dunar, concebido como una barrera natural capaz de mejorar la resistencia de la costa ante futuros temporales y favorecer la recuperación ambiental del frente litoral.

Daños que provocó el temporal 'Harry' en Almenara el pasado mes de enero. / Miguel Ángel Sánchez

Creación de una senda litoral

El proyecto también ha incluido la creación de una senda litoral, situada a unos 200 metros del límite septentrional de la microrreserva, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y ordenar el tránsito de personas por la zona. Asimismo, han plantado tamarindos para reforzar la integración paisajística y contribuir a la consolidación del entorno natural.

Los trabajos se han completado con la reparación de apoyos mediante escolleras, destinadas a aumentar la estabilidad del terreno y reducir el impacto de la erosión. También han retirado las pasarelas de madera dañadas por los temporales, que han sido reutilizadas y recolocadas en aquellos puntos donde su estado lo ha permitido.

La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, ha celebrado la finalización de las obras y ha destacado que “por fin han finalizado los trabajos urgentes, recuperando la zona más dañada de la playa Casablanca”.

Intervención "urgente y muy necesaria"

La primera edil ha subrayado que se trata de una intervención “urgente y muy necesaria” para avanzar en la recuperación de la playa, aunque ha advertido de que estas obras deben entenderse únicamente como un primer paso dentro de un proyecto más ambicioso de estabilización y protección del litoral.

En este sentido, el Ayuntamiento continúa trabajando de forma coordinada con Costas para alcanzar una solución definitiva que garantice la protección de la zona sur de la playa Casablanca frente a nuevos episodios de temporales marítimos.

Pérez ha reiterado la necesidad de impulsar “cuanto antes” una actuación estructural que permita consolidar de manera permanente este tramo del litoral y reducir su vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos adversos.

Por ello, el consistorio mantiene su reivindicación de que se aceleren tanto la tramitación administrativa como la futura ejecución de las medidas definitivas destinadas a asegurar la estabilidad y conservación de Playa Casablanca.