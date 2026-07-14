Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inmuebles del Estado en CastellónCadena supermercadosCamiseta VillarrealCorredor Castellón herido San FermínGuardia CivilAyuda del Gobierno
instagramlinkedin

Centenario

Un siglo de vida: una vecina de Burriana cumple 100 años y así lo ha celebrado

La ciudad celebra una nueva vecina centenaria, reconociendo una trayectoria vital llena de orgullo y afecto familiar

La nueva vecina centenaria, Virginia Felis Cubells, junto con sus familiares, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer y la concejala de familia, Isabel Monfort

La nueva vecina centenaria, Virginia Felis Cubells, junto con sus familiares, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer y la concejala de familia, Isabel Monfort / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

Burriana ha celebrado el centenario de una de sus vecinas, Virginia Felis Cubells, quien ha cumplido 100 años rodeada del cariño de su familia, amigos y seres queridos en una jornada cargada de emoción.

Virginia Felis Cubells rodeada de sus familiares y amigos en un día muy especial

Virginia Felis Cubells rodeada de sus familiares y amigos en un día muy especial / Mediterráneo

Con motivo de esta fecha tan especial, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, y la concejal de Familia, Isabel Monfort, han querido acompañar a Virginia y a sus familiares durante la celebración, sumándose al homenaje organizado para conmemorar su centenario.

Durante el acto, Virginia Felis Cubells ha recibido una placa conmemorativa en reconocimiento a su longevidad, un gesto con el que el Ayuntamiento ha querido poner en valor una vida que alcanza el siglo de historia.

Virginia Felis y el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, apreciando la placa conmemorativa que reconoce su longevidad

Virginia Felis y el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, apreciando la placa conmemorativa que reconoce su longevidad / Mediterráneo

La celebración ha estado marcada por el afecto y la cercanía de todos los asistentes, que han acompañado a la homenajeada en un día muy significativo para ella y para su entorno. Familiares y amigos han compartido con Virginia este cumpleaños tan especial, en el que no han faltado las muestras de cariño.

Noticias relacionadas y más

Con este aniversario, Burriana suma una nueva vecina centenaria, en una jornada que ha servido para reconocer y celebrar una trayectoria de vida rodeada del orgullo y el afecto de su familia y de toda la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  2. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  3. La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
  4. Un comercio de Castellón expone públicamente la cara de sus ladrones en la fachada: 'Es una tortura
  5. Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón
  6. Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
  7. El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
  8. Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas

Un castellonense viral en el Mundial: Bernat Segarra lleva la bandera de su pueblo de 700 habitantes por EEUU

Un castellonense viral en el Mundial: Bernat Segarra lleva la bandera de su pueblo de 700 habitantes por EEUU

Un siglo de vida: una vecina de Burriana cumple 100 años y así lo ha celebrado

Burriana culminará la renovación de la avenida junto al río con 124.000 euros

El Club Palasiet se dejará llevar por el swing de Sergio Albentosa en Benicàssim

El Club Palasiet se dejará llevar por el swing de Sergio Albentosa en Benicàssim

Menos papeleo y más agentes en la calle: Almassora incorpora la IA a su Policía Local

Menos papeleo y más agentes en la calle: Almassora incorpora la IA a su Policía Local

Vilafamés llevará esta semana a pleno el primer paso administrativo para proyectar la urbanización de la Foya: «Vamos unidos en esto»

Vilafamés llevará esta semana a pleno el primer paso administrativo para proyectar la urbanización de la Foya: «Vamos unidos en esto»

Almenara recupera su playa más castigada por los temporales con 6.000 m³ de grava

La oposición de Nules vuelve a señalar a la concejala que contrató los puntos violeta tras llegar el caso a la Fiscalía

La oposición de Nules vuelve a señalar a la concejala que contrató los puntos violeta tras llegar el caso a la Fiscalía
Tracking Pixel Contents