Centenario
Un siglo de vida: una vecina de Burriana cumple 100 años y así lo ha celebrado
La ciudad celebra una nueva vecina centenaria, reconociendo una trayectoria vital llena de orgullo y afecto familiar
Burriana ha celebrado el centenario de una de sus vecinas, Virginia Felis Cubells, quien ha cumplido 100 años rodeada del cariño de su familia, amigos y seres queridos en una jornada cargada de emoción.
Con motivo de esta fecha tan especial, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, y la concejal de Familia, Isabel Monfort, han querido acompañar a Virginia y a sus familiares durante la celebración, sumándose al homenaje organizado para conmemorar su centenario.
Durante el acto, Virginia Felis Cubells ha recibido una placa conmemorativa en reconocimiento a su longevidad, un gesto con el que el Ayuntamiento ha querido poner en valor una vida que alcanza el siglo de historia.
La celebración ha estado marcada por el afecto y la cercanía de todos los asistentes, que han acompañado a la homenajeada en un día muy significativo para ella y para su entorno. Familiares y amigos han compartido con Virginia este cumpleaños tan especial, en el que no han faltado las muestras de cariño.
Con este aniversario, Burriana suma una nueva vecina centenaria, en una jornada que ha servido para reconocer y celebrar una trayectoria de vida rodeada del orgullo y el afecto de su familia y de toda la ciudad.
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