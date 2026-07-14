Burriana culminará la renovación de la avenida junto al río con 124.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana propone adjudicar a Pavasal las obras para rematar la avenida Juan Bautista Sanmartín, ubicada junto al río, después de que la mercantil obtuviera la máxima valoración posible, con un total de 100 puntos.

El informe técnico concluye que la oferta de esta constructora es la más ventajosa en términos de calidad-precio. La adjudicación asciende a 123.750,12 euros, lo que supone una rebaja cercana al 12% respecto al presupuesto inicial de licitación, fijado en 140.625,14 euros.

Reducción de plazos

La propuesta también destaca por la reducción de los plazos. La empresa se compromete a ejecutar los trabajos en dos meses y medio, frente a los tres meses previstos inicialmente en los pliegos. Además, ampliará en dos años el periodo legal de garantía, de manera que el mantenimiento de la actuación quedará cubierto durante un total de tres años, sin costes adicionales para el Ayuntamiento.

Las obras contemplan la reparación y sustitución de los pavimentos deteriorados tanto en las aceras como en la calzada, así como el reasfaltado completo de la avenida. También se eliminarán barreras arquitectónicas mediante la construcción de rampas adaptadas y pasos de peatones accesibles.

La intervención incluirá además la creación de un nuevo carril bici a lo largo de toda la avenida y la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento. Con esta reordenación, el consistorio pretende mejorar la seguridad vial, fomentar la movilidad sostenible y revitalizar el entorno en beneficio de los vecinos y del comercio local.

35 años sin mejoras significativas

Esta intervención cerrará la renovación integral de una zona que llevaba 35 años sin recibir mejoras significativas. Las dos fases anteriores supusieron una inversión de 118.000 y 46.000 euros, respectivamente, y permitieron actuar en los tramos comprendidos entre la plaza de San Blas y la calle El Calvari.

Aquellos trabajos sirvieron para remodelar el entorno, eliminar barreras arquitectónicas, crear 26 nuevas plazas de aparcamiento en batería y plantar nuevo arbolado dentro del plan municipal de renaturalización de la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha destacado que la actuación mejorará de forma notable la accesibilidad peatonal mediante la adecuación de las aceras y el reasfaltado, al tiempo que reforzará la apuesta por la movilidad sostenible con la implantación del carril bici.

Trullen ha señalado también que la última fase permitirá completar la renovación de «un eje vital para Burriana» que llevaba más de tres décadas sin una intervención integral. A lo largo de la legislatura, la inversión global en la avenida superará los 300.000 euros, con el objetivo de convertirla en un espacio «moderno, seguro y plenamente accesible» que mejore el día a día de los vecinos e impulse la actividad comercial de la zona.