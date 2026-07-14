Diez kilómetros de canalizaciones de agua, luz y fibra acercan la reapertura de Sant Joan de Penyagolosa, aún sin fecha

Las obras de recuperación del santuario de Sant Joan de Penyagolosa encaran la recta final en Vistabella, aunque su reapertura sigue todavía sin fecha. Las obras para hacer llegar agua potable, electricidad y fibra óptica hasta el complejo progresan con la zanja de cerca de diez kilómetros prácticamente terminada y con parte de las conducciones y canalizaciones ya en proceso de instalación.

Las vallas aún cortan la entrada al emblemático templo de Vistabella. / Mediterráneo

Representantes de la diócesis de Segorbe-Castellón, la Diputación y la Generalitat han visitado el icónico templo para comprobar sobre el terreno la evolución de unos trabajos considerados imprescindibles para culminar la rehabilitación y hacer posible la futura puesta en marcha del conjunto.

Las obras se desarrollan con supervisión arqueológica debido al valor patrimonial del enclave y a la protección del entorno en el que se está actuando. La intervención permitirá garantizar el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico y la conexión a las telecomunicaciones de las futuras instalaciones.

En la visita participaron el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell; la directora general de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Blanca Camarena; el vicario general de la Diócesis, Javier Aparici; y el administrador diocesano, Tico Gómez.

Los asistentes conocieron las principales intervenciones realizadas hasta la fecha para la rehabilitación del complejo. / Mediterráneo

La comitiva recorrió también el interior del complejo para conocer el estado de las obras de rehabilitación del edificio, impulsadas por la diócesis y financiadas por la institución provincial y autonómica.

El proyecto permitirá recuperar el histórico conjunto como hospedería y devolver la actividad a uno de los principales enclaves religiosos, culturales y turísticos del interior de la provincia. La actuación busca conservar y poner en valor sus elementos arquitectónicos, al tiempo que adapta las instalaciones a los usos previstos.

La rehabilitación del edificio se encontraba prácticamente terminada desde la pasada primavera, pero la reapertura seguía condicionada a la llegada de los suministros básicos y a otras actuaciones pendientes, entre ellas la mejora de las condiciones de acceso al ermitorio.

El encuentro sirvió además para coordinar los trabajos que todavía deben acometer la diócesis y las distintas administraciones. Por el momento, ninguna de las partes fija una fecha concreta para la apertura, aunque el avance de las canalizaciones supone un nuevo paso para devolver la actividad al santuario.

Otra foto de la visita a las obras en el santuario. / Mediterráneo

La nueva línea eléctrica, en tramitación

Este avance se suma a la tramitación de la nueva línea eléctrica que deberá abastecer las futuras instalaciones y llega después de que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publicara la semana pasada el inicio de la información pública del proyecto, presupuestado en 1.176.025 euros.

La infraestructura permitirá suministrar energía al nuevo centro de transformación previsto en el complejo y garantizar un servicio regular para la hospedería y el resto de dependencias. El proyecto deberá superar previamente una evaluación de impacto ambiental ordinaria y obtener la correspondiente autorización administrativa.

La conexión se realizará desde la línea de media tensión MT 4104-03 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes y se integrará en la red de distribución de la compañía.