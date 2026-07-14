La Generalitat destina 1,3 millones de euros en los últimos tres años a conservar el patrimonio cultural de la Plana Alta

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, ha destacado que la Generalitat ha destinado en los últimos tres años 1.314.943 euros en ayudas para contribuir a la restauración y conservación del patrimonio cultural en municipios de la comarca de la Plana Alta, a través de la línea de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia para la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural valenciano.

En concreto, las ayudas concedidas de 2024 a 2026 se han destinado a apoyar la conservación y puesta en valor de diferentes ejemplos que forman parte del patrimonio cultural de Cabanes, Sierra Engarcerán, Vilafamés, Vilanova d’Alcolea, les Coves de Vinromà y Torreblanca.

Redorat ha destacado «el compromiso de la Generalitat con la conservación del patrimonio histórico de nuestros pueblos, apoyando el mantenimiento de edificios que forman parte fundamental de su historia y su identidad cultural y también como atractivo turístico».

Asimismo, ha puesto en valor que cuatro de estas seis localidades que han recibido estas ayudas en la Plana Alta «son municipios de menos de 1.000 habitantes» y ha apuntado que la recuperación del patrimonio histórico «es una de las herramientas más eficaces para combatir la despoblación, porque actúa sobre varios factores a la vez: genera actividad económica, refuerza la identidad local, mejora la calidad de vida y aumenta el atractivo de los municipios para vivir, emprender y visitar».

Redorat ha realizado estas declaraciones durante su visita al municipio de Torreblanca, donde ha visitado los trabajos de consolidación y mejora de la accesibilidad de la iglesia de Sant Francesc, que cuentan con una subvención de la Conselleria de Presidencia que asciende a 149.998,28 euros.

Recuperación del conjunto histórico de Sant Francesc

La iglesia-fortaleza de Sant Francesc, del siglo XIII, forma parte del conjunto histórico del Calvario de Torreblanca y es uno de los edificios históricos más importantes de la localidad. La iglesia fue construida durante la Reconquista e integrada en el recinto defensivo medieval de la localidad.

Originalmente cubierta mediante techumbre de madera, esta fue posteriormente sustituida por bóvedas, que son el origen de los importantes problemas estructurales del edificio debido al aumento de las cargas sobre los muros.

La obra, que está previsto que finalice en las próximas semanas, tiene como objetivo garantizar la conservación de este monumento histórico, uno de los edificios más relevantes del patrimonio cultural de la localidad, que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Para ello, se han llevado a cabo diversas actuaciones que han permitido la consolidación estructural del edificio, corrigiendo así los daños detectados, especialmente grietas en los muros exteriores y problemas derivados de la humedad.

Asimismo, se han ejecutado mejoras en la impermeabilización de la cubierta y en los sistemas de evacuación de aguas pluviales, además de labores de limpieza y recuperación de distintos elementos constructivos.

Por otra parte, la actuación permitirá mejorar las condiciones de accesibilidad y funcionalidad del edificio a través de la instalación de una rampa integrada en el entorno, que facilitará el acceso al edificio sin alterar su valor histórico y patrimonial, lo que permitirá su uso como espacio cultural para la población de Torreblanca y como un importante recurso turístico para el municipio.