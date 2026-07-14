L'Alcora ya tiene cartel para ilustrar las fiestas del Cristo

L’Alcora ya cuenta con el cartel anunciador de las fiestas del Cristo, que se celebrarán del 21 de agosto al 6 de septiembre. La obra ganadora, titulada Tradició plena de color, ha sido creada por la artista alcorina Laura Nebot Chiva.

A través de colores pastel y trazos realizados a plumilla, la autora reúne algunos de los elementos más representativos de las fiestas de la localidad, como la devoción por el Cristo del Calvario, los festejos taurinos, la reina y sus damas y la tradicional cerámica alcorina.

Foto de la artista que ha elaborado el cartel ganador, Laura Nebot Chiva. / Javier Nomdedeu

El accésit también ha recaído en una artista local. En este caso, la distinción ha sido para Sarah Albalate Bou por su obra L’Ofrena d’un poble, un cartel en el que destaca especialmente la figura de la reina de las Fiestas del Cristo.

La convocatoria ha alcanzado este año su 41ª edición con la participación de 26 obras, once más que en el concurso del año pasado. Los premios económicos y las piezas de cerámica artística alcorina se entregarán durante un nuevo acto cuya fecha todavía está por determinar.

Esta ceremonia servirá también para presentar el esperado Libro de Fiestas, el cartel taurino con los 18 toros cerriles previstos para las celebraciones y el cartel ganador que anunciará oficialmente las Fiestas del Cristo de 2026.

El jurado estuvo formado por la concejala de Fiestas, Vanessa Peris; la actual reina de las fiestas, Esther Catalán Martínez; el videógrafo Jorge Iserte; el director de la compañía local Tiranta Teatre, Juan Luna; Eva Amorós Peris, técnica de gestión del ECEF del Ayuntamiento de l’Alcora; y la diseñadora gráfica e ilustradora Esther Gallego Marquino.

Vanessa Peris felicitó a las dos artistas en nombre de la corporación municipal y de la localidad, y destacó la importancia que el arte tiene en l’Alcora. La concejala puso como ejemplo los trabajos de las galardonadas y el talento de numerosos jóvenes de la capital de l’Alcalatén vinculados a diferentes disciplinas artísticas.

Las fiestas del Cristo se prolongarán durante 17 intensos días, una duración superior a la habitual en otras poblaciones. El Ayuntamiento continúa ultimando la programación y trabajando en la elaboración del Libro de Fiestas, cuya portada estará protagonizada por el cartel ganador de Laura Nebot.