Onda llena las tardes de verano de música y baile para fomentar el envejecimiento activo

El Ayuntamiento de Onda continúa reforzando su apuesta por el envejecimiento activo con la programación de Vesprades de Balls, una iniciativa pensada para ofrecer a las personas mayores espacios de ocio saludable y convivencia durante los meses de verano.

La programación contará con tres actuaciones musicales gratuitas, que se celebrarán a las 19.00 horas. La primera cita tendrá lugar el 25 de julio, con la actuación de Felipe en El Pla; continuará el 8 de agosto, también en El Pla, con Dúo Yotoco; y finalizará el 29 de agosto en la Plaza España, con la actuación de Sandu.

En esta línea, la concejala de Envejecimiento Activo de Onda, Maribel Raigada, ha destacado: “Esta iniciativa forma parte del trabajo que estamos impulsando para que las personas mayores tengan propuestas durante todo el año que les permitan mantenerse activas, compartir tiempo con otras personas y disfrutar de la ciudad”. Asimismo, ha añadido: “Queremos que nuestros mayores sigan disfrutando de espacios de encuentro y fomentar su bienestar también durante el verano”.

Ocio saludable y vida social

Con esta programación, el consistorio busca acercar la música y el baile a diferentes espacios del municipio, generando puntos de encuentro al aire libre en los que las personas mayores puedan disfrutar de una actividad lúdica, participativa y vinculada a la vida social.

El baile se consolida así como una herramienta de bienestar físico y emocional, ya que favorece el movimiento, la socialización y la participación en un entorno cercano y accesible. Además, este tipo de propuestas contribuyen a dinamizar las tardes de verano y a mantener activa la programación municipal dirigida a las personas mayores durante los meses estivales.

Una estrategia estable de envejecimiento activo

Esta iniciativa se enmarca en la línea de trabajo que el Ayuntamiento de Onda viene desarrollando para consolidar un modelo de ciudad más amable, participativa y adaptada a las necesidades de las personas mayores. En los últimos años, el consistorio ha reforzado su apuesta por las políticas de envejecimiento activo mediante la ampliación de actividades y talleres en el Centro Integral de Mayores, el impulso de programas de participación y la puesta en marcha de servicios orientados a fomentar la autonomía, el bienestar y la vida social de este colectivo.

Las actividades lanzadas por el Ayuntamiento también generan economía para los establecimientos hosteleros ubicados en los espacios en los que se llevan a cabo. / Mediterráneo

En esta misma línea, Onda ha participado recientemente en el III Congreso Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, promovido por la Organización Mundial de la Salud, donde representantes municipales y personal técnico compartieron experiencias innovadoras y buenas prácticas internacionales para seguir avanzando en la construcción de una ciudad más inclusiva, accesible y adaptada a los nuevos retos demográficos.

Asimismo, el municipio continúa avanzando en el proyecto europeo Olympics4All, enmarcado en el programa URBACT y financiado con fondos europeos, con el objetivo de estudiar nuevas iniciativas vinculadas al envejecimiento activo, la participación social y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, especialmente aquellas que pueden encontrarse en situación de soledad no deseada.

Para ello, el Ayuntamiento ha implicado también al tejido asociativo local vinculado al ámbito social, deportivo y de mayores, con el fin de recoger aportaciones, compartir necesidades y avanzar en propuestas útiles para Onda. Con acciones como Vesprades de Balls, el consistorio continúa dando pasos para que las personas mayores sigan teniendo oportunidades para disfrutar, participar y mantenerse activas durante todo el año.