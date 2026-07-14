Orpesa repartirá gratis 5.000 gafas para contemplar el eclipse solar

Orpesa se prepara para mirar al cielo. El municipio pondrá en marcha del 9 al 12 de agosto una campaña informativa para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con seguridad del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, uno de los fenómenos astronómicos más destacados de las últimas décadas.

La localidad se encuentra dentro de la franja de totalidad, lo que la convierte en uno de los lugares privilegiados de España para contemplar cómo la Luna oculta por completo el Sol, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. El fenómeno se producirá, además, con el astro muy próximo al horizonte, por lo que elegir un punto de observación despejado será fundamental.

Para resolver dudas y ofrecer recomendaciones, el Ayuntamiento instalará un punto informativo itinerante que recorrerá distintos espacios del municipio durante los cuatro días previos al eclipse. El 9 de agosto estará en la playa de la Concha; el día 10, en la plaza Mayor; el 11, en la playa Morro de Gos; y el 12, en la playa Les Amplàries.

En cada emplazamiento, personal especializado explicará cómo evolucionará el eclipse, cuáles son las mejores zonas para contemplarlo y qué medidas deben adoptarse para hacerlo sin riesgos. La protección de la vista será uno de los ejes centrales de la campaña, ya que observar directamente el Sol sin los filtros adecuados puede provocar lesiones oculares irreversibles, incluso durante las fases parciales.

El consistorio repartirá gratuitamente 5.000 gafas homologadas para la observación solar y otros 5.000 dípticos informativos con consejos de seguridad, indicaciones sobre los puntos con mayor visibilidad y datos para comprender mejor el fenómeno.

La iniciativa cuenta con la colaboración de AstroEmociones, entidad especializada en divulgación científica y cultura espacial, que se encargará de elaborar los contenidos y materiales informativos, además de atender los puntos itinerantes.

"Vivirlo con todas las garantías"

El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, ha señalado que el objetivo es convertir Orpesa en un referente para vivir este acontecimiento «con todas las garantías», facilitando a residentes y turistas la información y las herramientas necesarias para disfrutar de una experiencia que, según ha destacado, será «histórica para el municipio».

Orpesa inicia así la cuenta atrás para una jornada llamada a quedar en la memoria colectiva. Durante unos instantes, el Sol desaparecerá por completo y el paisaje experimentará una transformación excepcional. Antes de que la Luna oculte el astro, la divulgación recorrerá el municipio para que toda la población esté preparada para mirar junta al cielo.