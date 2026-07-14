Menos papeleo y más agentes en la calle: Almassora incorpora la IA a su Policía Local

El Ayuntamiento de Almassora ha incorporado ChatPol, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para fuerzas y cuerpos de seguridad que ayudará a la Policía Local a agilizar tareas administrativas, redactar diligencias y atestados y resolver consultas jurídicas.

La plataforma se ha presentado en la Jefatura de la Policía Local en un acto al que han asistido la alcaldesa, María Tormo; la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira; y el intendente jefe, José Alós. Con su implantación, Almassora se sitúa entre los 30 primeros municipios de España que utilizan esta tecnología.

El objetivo es reducir el tiempo que los agentes dedican al papeleo para que puedan centrarse más en las labores de prevención, la presencia en las calles y la atención directa a los vecinos.

«La inteligencia artificial debe estar al servicio de las personas y, en este caso, puede ayudar a la Policía Local a trabajar de forma más ágil, eficiente y segura», ha señalado Tormo.

Presentación de la herramienta policial de inteligencia artificial. / Mediterráneo

Reducir la carga burocrática

La alcaldesa ha insistido en que la herramienta no pretende sustituir el trabajo de los agentes, sino facilitar determinadas tareas y reducir la carga burocrática. «Se trata de que puedan dedicar más tiempo a proteger a los vecinos y a estar presentes allí donde se les necesita», ha añadido.

La puesta en marcha de ChatPol incluirá un proceso de formación para toda la plantilla. El objetivo es que los agentes conozcan en profundidad las posibilidades que ofrece esta herramienta y puedan incorporarla progresivamente a su trabajo diario para ganar agilidad, reducir tiempos de tramitación y reforzar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

A diferencia de otras aplicaciones de inteligencia artificial de uso general, ChatPol se ha desarrollado específicamente para las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas. La plataforma ha sido entrenada con legislación vigente, jurisprudencia y procedimientos policiales, por lo que puede ofrecer respuestas jurídicas fundamentadas y referencias legislativas verificables.

Entre sus principales funcionalidades destaca la posibilidad de redactar diligencias, actas y atestados en pocos minutos, tanto a partir de texto como mediante dictado de voz, además de resolver consultas jurídicas especializadas y anonimizar automáticamente datos sensibles antes de su procesamiento.

Entre sus principales funcionalidades destaca la posibilidad de redactar diligencias, actas y atestados en pocos minutos, tanto a partir de texto como mediante dictado de voz, además de resolver consultas jurídicas especializadas y anonimizar automáticamente datos sensibles antes de su procesamiento.

La plataforma cuenta además con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría Alta, el máximo nivel exigido para las administraciones públicas, garantizando la protección de la información, el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y el alojamiento de toda la información en servidores ubicados en la Unión Europea.