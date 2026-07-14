Polémica en el festival de los 80 y 90 de Benicarló: no actuaron los dos cabezas de cartel

El Ayuntamiento de Benicarló ha salido al paso de la polémica generada tras la celebración de La Gran Fiesta de los 80 y 90, organizada por la productora madrileña On Beat el pasado sábado 11 de julio en el recinto de peñas. Tres días después del evento, los concejales de Artes Escénicas y Turismo han comparecido para desvincular al consistorio de la organización del festival y anunciar que los servicios jurídicos municipales tramitarán una reclamación formal para que la empresa atienda las solicitudes de devolución del importe de las entradas.

El festival había anunciado una programación que comenzaba a las 19.00 horas con un tardeo amenizado por deejays y que continuaría, a partir de las 21.00 horas, con las actuaciones de artistas como Nuria Fergó y José El Francés. Sin embargo, ambos artistas finalmente no actuaron, una ausencia que provocó el malestar y la indignación de numerosos asistentes.

Cartel anunciado para el festival. / Mediterráneo

El concejal de Artes Escénicas, Carlos Delshorts, explicó que el Ayuntamiento únicamente colaboró con la productora facilitando el recinto y apoyo logístico, como la cesión de un grupo electrógeno, sillas, mesas y alguna carpa, pero subrayó que no destinó “ni un solo euro” a la contratación externa de cualquier actividad vinculada a este festival.

Según relató, fue apenas 24 horas antes del festival cuando tuvo conocimiento, a través de las redes sociales de la propia empresa, de que Nuria Fergó y José El Francés no participarían finalmente en el cartel. Delshorts criticó además que la publicación utilizara una fotografía suya tomada durante la presentación oficial del evento, dando a entender que el Ayuntamiento avalaba la decisión.

“Me puse en contacto directamente con la organización para exigir que retiraran esa publicación porque yo no tenía nada que ver con esa decisión y, además, les trasladé mi malestar por no habernos informado previamente”, señaló.

Publicación de Facebook que muestra un contenido específico.

El edil explicó que la empresa publicó posteriormente un comunicado asegurando que ambos artistas serían sustituidos y que anunciaría los nuevos nombres a través de sus canales oficiales, algo que, según indicó, nunca llegó a producirse.

Asimismo, aseguró que el mismo día del festival solicitó a la organización que informara con claridad a todos los asistentes sobre lo sucedido y que, si era necesario, devolviera el importe de las entradas. “Mientras yo estuve allí sí se informó a los asistentes, pero una vez me fui y el festival continuó, dejaron de hacerlo”, afirmó.

El Ayuntamiento, "el primer indignado"

Delshorts reconoció que el Ayuntamiento se siente “el primero indignado” por lo ocurrido, al haber facilitado la celebración del evento. “Si hubiéramos sabido lo que iba a pasar, no habríamos confiado en esta empresa ni habríamos facilitado la realización del festival”, manifestó.

Ante la situación, anunció que el consistorio recopilará todas las reclamaciones recibidas por parte de los asistentes y que los servicios jurídicos municipales remitirán una reclamación formal a la empresa organizadora para que atienda cada caso y proceda a la devolución íntegra del precio de las entradas.

Además, animó a las personas afectadas a presentar también sus reclamaciones directamente ante la promotora para que quede constancia jurídica de sus solicitudes.

Un desarrollo "bochornoso"

El concejal concluyó pidiendo disculpas a los asistentes por lo sucedido y calificó de “bochornoso” el desarrollo del festival. También informó de que, durante la junta de portavoces celebrada el lunes, el equipo de gobierno trasladó a todos los grupos políticos los detalles de lo ocurrido.

Por su parte, la concejala de Turismo, Inma Calvet, respaldó las declaraciones de su compañero y aseguró que el Ayuntamiento trabaja desde el domingo para tratar de resolver la situación.

“Corroboro todo lo que ha dicho el señor Delshorts. Nosotros estamos indignadísimos y desde el domingo estamos trabajando en ello para solucionarlo todo, pero de momento así están las cosas”, afirmó.

Comunicado de la promotora

La promotora On Beat, organizadora del evento, ha reiterado este martes sus "disculpas" por la ausencia de Nuria Fergó y José el Francés, "debida a causas de fuerza mayor de última hora".

"Queremos eximir de toda responsabilidad tanto a los artistas como al Ayuntamiento de Benicarló, quienes cumplieron estrictamente con todos sus compromisos previos", añaden.