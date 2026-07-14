Vandalizan una fuente con más de 100 años de historia en un pueblo de Castellón: "Venimos a veranear, pero nunca a destrozar"

El Ayuntamiento de Teresa ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar a los responsables de los actos vandálicos ocurridos en la Fuente del Contis, uno de los enclaves tradicionales de esta pequeña localidad del Alto Palancia, que cuenta con alrededor de 250 habitantes.

A través de una publicación en sus redes sociales, el consistorio ha lamentado los desperfectos ocasionados en una fuente que, según ha señalado, posee más de 100 años de historia. El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha recordado que el patrimonio municipal pertenece al conjunto de los vecinos y debe ser cuidado y respetado.

Otra imagen de la fuente. / Mediterráneo

«Venimos a veranear, a disfrutar del entorno y a desconectar, pero nunca a destrozar lo que nos pertenece a todos», ha manifestado la administración local en un mensaje dirigido tanto a los residentes como a las personas que regresan o visitan el municipio durante el periodo estival.

El consistorio asegura que dispone de algunos indicios sobre los posibles responsables, aunque necesita más información para poder confirmarlos. Por este motivo, ha pedido que cualquier persona que presenciara los hechos o pueda aportar algún dato se ponga en contacto cuanto antes con el Ayuntamiento.

La Fuente del Contis se encuentra junto al paseo que conduce hacia el polideportivo y forma parte de un espacio que la propia web municipal presenta como un paraje destinado al disfrute de pequeños y mayores. Además, está incluida entre las numerosas fuentes naturales que caracterizan el entorno de Teresa.

El Ayuntamiento ha insistido en que conservar este tipo de elementos resulta especialmente importante en municipios pequeños, donde las fuentes, lavaderos, caminos y parajes naturales forman parte tanto del paisaje como de la memoria colectiva de sus habitantes. Las personas que puedan colaborar pueden contactar con las oficinas municipales a través del teléfono 964 141 192.