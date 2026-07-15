Alcalà amplía la red de cámaras de vigilancia e instala radares de velocidad pedagógicos

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert ha realizado una actuación de suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de sensorización, cámaras de vigilancia y señales pedagógicas en distintos puntos de los núcleos urbanos de Alcalà y Alcossebre. A través de esta actuación, se facilita la captación de datos de valor de cara a la gestión turística, como el flujo de visitantes, sus patrones de movilidad y la intensidad de uso de las infraestructuras turísticas.

Las cámaras mejoran el control del tráfico y la seguridad tanto en el casco urbano de Alaclà como en el Alcossebre. / Mediterráneo

En general, se persiguen objetivos como mejorar la gestión de los flujos de visitantes, preparar las infraestructuras turísticas para mejorar su acogida y contribuir a crear un destino turístico más innovador y sostenible. En el caso de las nuevas cámaras de videovigilancia, cumplen el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana y aumentar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para captar y analizar imágenes que puedan contribuir a la resolución de delitos.

La intervención

En concreto, se han instalado nueve unidades de sensores de conteo de teléfonos móviles, que se han ubicado en zonas abiertas del municipio, como las playas, y dos unidades de sensores radar para el control de aforos, en espacios como la plaza de la Iglesia de Alcalà y la ermita de Santa Lucía. En el caso del sistema de cámaras de videovigilancia, se han instalado 17 nuevos dispositivos en espacios públicos y edificios municipales.

Por último, se han instalado tres nuevos radares pedagógicos con led y datos gráficos, que funcionan con energía solar y se han ubicado en zonas escolares para concienciar a los conductores de que respeten los límites de velocidad establecidos.

La actuación ha tenido un coste de 61.271 euros, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de la Comunitat Valenciana, con cargo al fondo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea.