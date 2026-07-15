Almassora traslada su oficina de turismo a la zona de la playa durante el verano

El Ayuntamiento de Almassora ha trasladado durante los meses de julio y agosto el servicio de la Tourist Info, ubicada en el Museo Municipal, a la playa con el objetivo de ofrecer una atención más cercana a los visitantes durante la época de mayor afluencia turística. La oficina permanecerá abierta en la planta baja de Carabineros, en la playa de Pla de la Torre.

Con esta iniciativa, el consistorio adapta el servicio de información turística a las necesidades del periodo estival, facilitando a vecinos y turistas información sobre los principales recursos patrimoniales, naturales, culturales y gastronómicos del municipio, así como sobre la amplia programación de actividades organizada para el verano. Una agenda que puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.almassora.es/ca/articulos/programacio-estiu

La concejala de Turismo, Silvana Rovira, ha señalado que este cambio de ubicación responde a la voluntad de acercar el servicio a uno de los espacios que concentra un mayor número de visitantes durante estos meses. «Queremos que cualquier persona que elija Almassora para disfrutar de sus vacaciones encuentre un punto de información accesible donde conocer todo lo que ofrece nuestro municipio, desde su patrimonio histórico hasta su entorno natural, pasando por la agenda cultural, deportiva y festiva que hemos preparado para este verano», ha explicado la edila.

Impulso del turismo local

Rovira ha recordado que la Tourist Info, inaugurada el pasado año en la planta baja del Museo Municipal, forma parte de la estrategia municipal para impulsar el turismo local y poner en valor los numerosos atractivos de Almassora. «Nuestra playa, que cuenta este año con dos banderas azules, es una excelente carta de presentación para muchos visitantes y, desde este punto de información, podemos animarles a descubrir otros espacios singulares como Santa Quitèria, el Torrelló del Boverot, el casco histórico, el paraje del Millars o nuestra oferta gastronómica y comercial», ha añadido la concejala.

El nuevo punto de atención permanecerá operativo durante los meses de julio y agosto con el siguiente horario: los jueves, de 10.00 a 13.00 horas; los viernes, de 18.00 a 20.00 horas; los sábados, de 10.00 a 13.00 horas; y los domingos, de 10.00 a 13.00 horas.

Desde esta oficina se facilitará información sobre el patrimonio histórico y cultural de Almassora, los espacios naturales, las playas, la gastronomía local, las rutas turísticas, las actividades de ocio y la programación estival, además de promocionar las visitas guiadas y las iniciativas incluidas en la campaña Descobreix Almassora.