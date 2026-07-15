Barrachina apuesta por la ganadería extensiva como la mejor defensa ante los incendios: "es el cortafuegos más eficaz"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha reivindicado la ganadería extensiva como “el cortafuegos más eficaz, más barato y más útil para prevenir incendios forestales” durante su visita a una explotación de vacuno bravo extensivo afectada por el incendio de Soneja-Azuébar, en la comarca del Alto Palancia.

Barrachina ha señalado que este incendio “demuestra de forma muy clara” la importancia de mantener actividad ganadera en el monte, ya que la mayor parte de la superficie afectada corresponde precisamente a zonas de pasto y matorral.

“Los rebaños que pastan en el monte consumen el combustible fino, rompen la continuidad vegetal y hacen que el fuego avance más despacio y sea más fácil de atacar. Donde hay ganado hay cortafuegos vivos durante todo el año. Por eso proteger al pastor es prevenir el próximo incendio” Miguel Barrachina — Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

La explotación visitada, Ponce Meliá, cuenta con 154 bóvidos de vacuno bravo en régimen extensivo y está dedicada a la reproducción para carne. Durante su visita, el conseller ha destacado que la Generalitat está reforzando el apoyo a la ganadería extensiva con ayudas a la competitividad, seguros agrarios, modernización, digitalización y medidas fiscales orientadas a favorecer la continuidad de las explotaciones.

Barrachina ha recordado que la Conselleria ha más que duplicado las ayudas de competitividad ganadera, con 8.987.596 euros concedidos a 446 ganaderos, y que la orden de modernización permite alcanzar hasta el 80 % de ayuda para recuperar el potencial productivo dañado por una catástrofe natural con reconocimiento oficial.

El conseller en su visita a una explotación de vacuno bravo extensivo en Azuébar / Generalitat Valenciana

Del pastor eléctrico al vallado virtual

El conseller ha defendido además la modernización de la ganadería extensiva mediante herramientas como el vallado virtual, los collares GPS, los sensores y el software de gestión. Barrachina ha explicado que el vallado virtual permite localizar el rebaño en tiempo real, delimitar zonas de pasto sin cercas físicas, detectar celos y partos y alertar de posibles enfermedades.

Barrachina ha destacado que el Consell también ha aprobado el ITP a cero en la transmisión íntegra de explotaciones de ganadería extensiva, con el objetivo de facilitar el relevo generacional y evitar el cierre de explotaciones.

Por último, el conseller ha recordado que las ayudas a jóvenes y nuevas incorporaciones de la Generalitat han facilitado 548 incorporaciones con 27,44 millones de euros, de las que 126 corresponden a actividad ganadera y aportan 11.680 cabezas de ovino-caprino en extensivo. En la provincia de Castellón se han registrado 162 incorporaciones, con 8,57 millones de euros, y en el Alto Palancia 29 incorporaciones, de las que 19 son ganaderas y ganaderos.