Burriana coordina los servicios sanitarios y de emergencias dispuestos para la celebración del Arenal Sound 2026

El Ayuntamiento de Burriana ha coordinado todos los servicios sanitarios y de emergencias dispuestos para la celebración del Arenal Sound 2026, que tendrá lugar en la playa de Burriana del 30 de julio al 2 de agosto, con el objetivo de acoplar los servicios públicos con los establecidos por la organización del festival para así garantizar la máxima seguridad de los asistentes al evento.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto al concejal de Vía Pública, Mario Trullen, y la concejal de Sanidad, Isabel Monfort, han mantenido una reunión con la Directora Territorial de Sanidad de Castellón, Eva Suárez, y las personas al frente del Departamento de Salud del Hospital la Plana, los centros de salud locales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, miembros del CICU, Salvamento Marítimo, Grupo Provita, representantes del parque comarcal de Bomberos y responsables del Arenal Sound para organizar los dispositivos sanitarios que se activarán durante la semana del festival.

En la reunión se han presentado los distintos puntos sanitarios que se ubicarán en cada uno de los campings, en el propio recinto de conciertos, así como en los centros sanitarios de referencia de la capital de la Plana Baixa. Cada zona de acampada contará con dos puntos que tendrán un personal médico, de enfermería, de emergencias sanitarias y una unidad de soporte vital básico.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto al concejal de Vía Pública, Mario Trullen, y la concejal de Sanidad, Isabel Monfort / Mediterráneo

Por otro lado, la zona de conciertos contará con un amplio despliegue sanitario que comprende: tres miembros de personal médico, cuatro de enfermería, dos técnicos sanitarios, dos unidades de soporte vital asistido y dos de soporte vital básico distribuidos en dos puntos.

Asimismo, el plan de seguridad de esta edición contempla la instalación de Puntos Violetas para garantizar espacios seguros de información y atención, con un punto ubicado en el recinto de conciertos, otro distribuido para dar cobertura a los campings A y B, y un tercero situado en el camping Malvarrosa Playas.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Burriana reforzará el dispositivo con un servicio propio de ambulancias compuesto por una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad de UCI móvil, que permanecerán activas y en servicio desde las 14:00 horas del día 29 de julio hasta las 14:00 horas del día 3 de agosto.

Finalmente, el dispositivo se completará con la presencia de 5 inspectores sanitarios que se encargarán de supervisar y controlar las condiciones de los puestos de venta ambulante autorizados, tanto en el interior como en los alrededores de las instalaciones y del recinto del festival.

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Los servicios sanitarios se dispondrán de la siguiente manera:

MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO CONSULTORIO AUXILIAR GRAO: 1 médico de 15 a 20 horas 1 enfermería de 15 a 20 horas 1 aux. administrativo de 15 a 20 horas 1 personal de seguridad de 15 a 20 horas C.S BURRIANA I: Personal sanitario habitual de 8 a 15 horas C.S.I BURRIANA II: Personal sanitario habitual de 8 a 15 horas PAC BURRIANA I: 3 médicos de guardia de 15 a 8 horas 3 enfermeras de guardia de 15 a 8 horas 1 celador de PAC de 15 a 8 horas 1 personal de seguridad de 20 a 8 horas URGENCIAS HOSPITAL LA PLANA: Personal facultativo habitual 9 enfermeras por turno de 12h 7 enfermeras noche 4 TCAES por turno de 12 horas 1 seguridad 24h 1 refuerzo de auxiliar administrativo en turno de noche

JUEVES 30 DE JULIO CONSULTORIO AUXILIAR GRAO: 1 personal médico de 15 a 20 horas 1 personal enfermería de 15 a 20 horas 1 aux. administrativo de 15 a 20 horas 1 personal de seguridad de 15 a 20 horas C.S BURRIANA I: Personal sanitario habitual de 8 a 15 horas C.S.I BURRIANA II: Personal sanitario habitual de 8 a 15 horas PAC BURRIANA I: 3 médicos de guardia de 15 a 8 horas 3 enfermeras de guardia de 15 a 8 horas 1 celador de PAC de 15 a 8 horas 1 personal de seguridad de 20 a 8 horas URGENCIAS HOSPITAL LA PLANA: Personal facultativo habitual. 9 enfermeras por turno de 12h 7 enfermeras noche 4 TCAES por turno de 12 horas 1 seguridad 24h 1 refuerzo de auxiliar administrativo en turno de noche

VIERNES 31 DE JULIO CONSULTORIO AUXILIAR GRAO 1 personal médico de 15 a 20 horas 1 personal de enfermería de 15 a 20 horas 1 aux. administrativo de 15 a 20 horas 1 personal de seguridad de 15 a 20 horas C.S BURRIANA I: Personal sanitario habitual de 8 a 15 horas C.S.I BURRIANA II: Personal sanitario habitual de 8 a 15 horas PAC BURRIANA I: 3 médicos de guardia de 15 a 8 horas 3 enfermeras de guardia de 15 a 8 horas 1 celador de PAC de 15 a 8 horas 1 personal de seguridad de 20 a 8 horas 1 refuerzo auxiliar administrativo de 15 a 21 horas URGENCIAS HOSPITAL LA PLANA: Personal facultativo habitual 9 enfermeras por turno de 12h 7 enfermeras noche 4 TCAES por turno de 12 horas 1 seguridad 24h 1 refuerzo de auxiliar administrativo en turno de noche

SÁBADO 1 DE AGOSTO C.S. BURRIANA I: 3 médicos +1 medico de refuerzo de 8 a 15 horas 3 enfermeras +1 refuerzo de enfermería de 8 a 15 horas 1 personal de seguridad de 8 a 15 horas 3 aux. administrativo/celador de 8 a 15 horas PAC BURRIANA I: 3 médicos de guardia de 15 a 8 horas 3 enfermeras de guardia de 15 a 8 horas 1 celador de PAC de 15 a 8 horas 1 personal de seguridad de 20 a 8 horas 1 refuerzo auxiliar administrativo de 15 a 21 horas URGENCIAS HOSPITAL LA PLANA: Personal facultativo habitual 9 enfermeras por turno de 12h 7 enfermeras noche 4 TCAES por turno de 12 horas 1 seguridad 24h 1 refuerzo de auxiliar administrativo en Turno de noche