Cultura sigue sin recibir el proyecto de rehabilitación de la ermita del Calvari de Nules

El pasado mes de junio, el concejal de Patrimonio de Nules, Guillermo Latorre, confirmó que, meses antes, el Ayuntamiento había iniciado el expediente para la ejecución subsidiaria de las obras de rehabilitación de la ermita del Calvari, en estado de ruina, para lo que requirió al obispado, propietario del inmueble, la subsanación de las deficiencias detectadas en el primer proyecto técnico de esa obra, redactado en el 2021. En ese momento, la Conselleria de Cultura confirmó que la diócesis de Segorbe-Castellón se había comprometido a que ese documento entraría en el servicio territorial «antes de finalizar el mes de junio». El plazo se ha cumplido, pero ese compromiso no.

El tiempo sigue pasando sin que, por el momento, se produzcan avances en la ejecución de un proyecto que en enero del 2026, después de una inspección in situ, el servicio de Cultura de la dirección territorial de Castellón describió como de «máxima urgencia». Tanto es así que se indicó que las actuaciones de consolidación y protección deberían iniciarse «en un plazo no superior a tres meses». Se abrió un expediente en el que se recordara tanto al obispado como al Ayuntamiento «sus obligaciones como propietarios y administración competente, dada la gravedad de la situación».

En la Conselleria de Cultura ratifican lo que ya explicó el concejal de Patrimonio de Nules. El Ayuntamiento cumplió con su parte, y en febrero, en concreto, el día 6, «dictó resolución, instando a la propiedad a presentar la documentación necesaria para intervenir en el inmueble, otorgando un plazo de dos meses». De no cumplirse ese plazo, como ha sucedido, el consistorio «entendía dictada la orden de ejecución, así como el apercibimiento previo para su ejecución subsidiaria».

Desde esos dos ultimátums han pasado cinco meses. El pasado mes de junio hubo una reunión en el servicio territorial de Cultura sobre este asunto, en la que el obispado trasladó a los técnicos de Conselleria, como se ha mencionado, que «el proyecto subsanado entraría en el servicio antes de finalizar el mes». Transcurrido ese plazo, este periódico volvió a interesarse por el estado de la tramitación, y desde la Conselleria confirman que «no lo han presentado, pero lo harán lo antes posible», así se lo comunicaron al menos desde la Diócesis.

Desde la Associació Ermita del Calvari aseguran que el desprendimiento de la parte inferior de la fachada es reciente, lo que evidencia el deterioro. / MÒNICA MIRA

Y mientras el tiempo transcurre, como denuncian desde la Associació Ermita del Calvari de la localidad, el templo sigue deteriorándose. De hecho, han documentado un desprendimiento del revestimiento de la fachada, junto a la gran grieta que se abrió en el año 2022. Aseguran que es reciente, lo que no hace más que constatar el «estado crítico» en el que se encuentra el inmueble.

Sin sanciones, «aún»

La ermita del Calvari está protegida. En su día fue declarada Bien de Relevancia Local, por lo que existen una serie de obligaciones de conservación que, obviamente, no se han cumplido. Sobre la posibilidad de imponer sanciones por este abandono de un bien patrimonial, desde Cultura inciden en que «existe voluntad por parte de la propiedad en resolver la situación actual, por lo que aún no se ha iniciado la imposición de sanciones».

El abandono de este templo, datado a finales del siglo XII, viene de lejos, aunque sus consecuencias se hicieron más visibles cuando la cubierta colapsó en el 2020. A partir de ese momento, respecto a la cronología de las gestiones realizadas para evitar un mayor deterioro, la Conselleria de Cultura explica que el obispado «intentó en 2021 obtener financiación a través de ayudas públicas, sin resultar beneficiario de subvención alguna».

No fue hasta diciembre del 2025, cuatro años después, cuando «presentó el proyecto con el fin de recabar el Informe de Viabilidad Patrimonial y poder acometer la intervención a la mayor brevedad posible». El servicio territorial de Cultura revisó esa propuesta y «consideró necesario introducir determinadas modificaciones, emitiéndose el correspondiente requerimiento». Insisten en que «hasta la fecha, la subsanación no ha sido registrada».