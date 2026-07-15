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Misa y procesión marítima

La imagen de la Virgen del Carmen volverá a surcar este sábado la costa de Orpesa

La celebración comenzará a las 18.30 horas en el puerto deportivo y finalizará con una degustación de ‘torrà de sardinas’

Imagen con los barcos participantes y las autoridades durante la procesión del pasado año.

Imagen con los barcos participantes y las autoridades durante la procesión del pasado año. / Eva Bellido

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Eva Bellido

Orpesa

La imagen de la Virgen del Carmen volverá a salir al mar este sábado en una de las citas más tradicionales del verano en Orpesa. El puerto deportivo acogerá la eucaristía y la posterior procesión marítima en honor a la patrona de los marineros.

El programa comenzará a las 18.30 horas con el traslado en procesión de la imagen hasta el recinto donde se celebrará la misa. El acto estará concelebrado por el padre prior del Convento Carmelitano del Desierto de las Palmas.

A las 20.00 horas arrancará la procesión marítima. La imagen de Nuestra Señora del Carmen recorrerá el interior del puerto a bordo de una embarcación y saldrá después hacia la playa de la Concha y el cabo de Orpesa.

Una ‘torrà’ para cerrar la jornada

La celebración concluirá a las 21.30 horas con una degustación de ‘torrà de sardinas’ en la explanada central del Puerto Deportivo.

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Las embarcaciones que se inscriban para participar en la procesión antes del 17 de julio recibirán un juego de gallardetes para adornarlas. Asimismo, deberán estar cubiertas por las correspondientes pólizas de seguro o garantías de responsabilidad, de acuerdo con la normativa para embarcaciones de recreo.

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