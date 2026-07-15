Martínez Mus confirma que el nuevo ecoparque de Benicarló abrirá este verano y podrá tratar 4.000 toneladas al año

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, visitó este miércoles el nuevo ecoparque de Benicarló, una infraestructura que comenzará a funcionar este verano y que permitirá mejorar de forma notable la gestión de residuos en el norte de la provincia de Castellón. En el recorrido también participaron el alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá; los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo, Vicent Prats y Borja Castell; la secretaria autonómica y el director general; la presidenta y el gerente del consorcio, así como miembros de la corporación municipal.

Cerdá quiso mostrar su agradecimiento a Martínez Mus, del que aseguró que es «el conseller que más veces ha venido a Benicarló». «Se lo agradezco porque está muy pendiente de nuestra ciudad», añadió el alcalde.

Las nuevas instalaciones han supuesto una inversión de un millón de euros, financiada con fondos europeos Next Generation. El centro sustituirá al antiguo punto limpio y permitirá incrementar de manera significativa la capacidad de tratamiento, que pasará de las 2.500 toneladas anuales a unas 4.000.

Con estas cifras, el de Benicarló se convertirá en el segundo ecoparque de mayor tamaño de la provincia de Castellón y estará preparado para atender con mayores garantías los incrementos de demanda, especialmente durante los meses de verano, cuando la población de la zona crece de forma considerable.

Foto de detalle del nuevo ecoparque de Benicarló. / Mediterráneo

"Salto cualitativo en la gestión de residuos"

Durante la visita, Martínez Mus destacó que esta actuación supone «un salto cualitativo en la gestión de residuos», al dotar a la Comunitat Valenciana de unas instalaciones «más modernas, eficientes y sostenibles». El conseller subrayó que el nuevo ecoparque contribuirá a consolidar un modelo basado en la economía circular, favoreciendo tanto el reciclaje como la reutilización de materiales y reforzando la protección del medio ambiente.

El ecoparque se ha levantado sobre una parcela de 3.400 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Benicarló y dará servicio a cerca de 128.000 habitantes de 49 municipios de las comarcas de Els Ports, Baix Maestrat, Alt Maestrat y Plana Alta. Por su parte, los terrenos ocupados hasta ahora por el antiguo punto limpio se destinarán a la construcción de un campo de fútbol.

Entre las principales mejoras destaca la incorporación de diferentes medidas de sostenibilidad, como un sistema de placas solares para el autoconsumo, alumbrado alimentado con energía solar y un circuito de recogida y reutilización de aguas pluviales. Estas actuaciones permitirán reducir el consumo energético y optimizar los recursos hídricos.

Otra foto de la visita. / Alba Boix

La nueva instalación estará preparado para recibir una amplia variedad de residuos peligrosos y no peligrosos. Entre ellos figuran ácidos, pinturas, disolventes, plaguicidas, baterías, aceites, aparatos eléctricos y electrónicos, equipos informáticos, papel, cartón, vidrio, metales, madera, plásticos, textiles o neumáticos.

Además, contará con un espacio específico para la reutilización de objetos que todavía se encuentren en buen estado, como libros o juguetes, prolongando así su vida útil antes de que se conviertan en residuos. Estas entregas quedarán registradas en el sistema informático de gestión de la red de ecoparques.