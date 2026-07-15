Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelos Castellón-MallorcaMuertes calor CastellónPueblo de Cristina PardoCrisis empresa citrícolaMulta Guardia Civil
instagramlinkedin

El día grande será el 5 de agosto

Romería, feria y música para honrar al patrón en Onda: toda la programación por la fiesta del Salvador

El Ayuntamiento presenta una programación musical con la orquesta Supermagic, 'deejays' locales y un tributo a Rocío Dúrcal

Imagen del patrón, el Santísimo Salvador, durante la romería del año pasado en Onda.

Imagen del patrón, el Santísimo Salvador, durante la romería del año pasado en Onda. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Darío Pitarch

Onda

El Ayuntamiento de Onda ha presentado la programación especial de la festividad del Santísimo Salvador 2026, una de las celebraciones más arraigadas en el calendario local, que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno al ermitorio del Salvador los días 5 y 6 de agosto, con una agenda que combina tradición, actos religiosos, música, Fireta comercial, actividades infantiles y un servicio especial y gratuito de transporte.

La concejala delegada del Ermitorio, Maribel Raigada, ha dado a conocer los detalles de la programación junto al concejal de Fiestas y Tradiciones, Sergio Puig, y la concejala de Comercio y Turismo, María Baila. La programación tendrá sus jornadas centrales el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto, con la tradicional romería, la Fireta comercial, las celebraciones litúrgicas y propuestas culturales y familiares.

La agenda musical se completará previamente, el sábado 1 de agosto, con un tributo musical a Rocío Dúrcal y sus grandes éxitos en el Raval de Sant Josep, a partir de las 23.00 horas, como antesala cultural y festiva de los días grandes del Santísimo Salvador.

Raigada ha destacado: “El Salvador es una celebración muy nuestra, que une devoción, convivencia y orgullo por nuestras tradiciones”. En este sentido, ha señalado que desde el Ayuntamiento “queremos que los ondenses y visitantes vivan estos días con emoción, disfrutando de una programación pensada para todas las edades y muy vinculada a nuestra identidad como pueblo”.

Cartel con toda la programación.

Cartel con toda la programación. / Mediterráneo

Romería y cultura popular

Uno de los actos centrales de la programación será la romería del miércoles 5 de agosto, que partirá a las 19.00 horas desde la zona deportiva y estará acompañada por el Grup Dolçainers d’Onda. A continuación, a las 19.30 horas, el entorno del Ermitorio del Santísimo Salvador acogerá la actuación de la rondalla Els Moriscos, el Grup Folklòric d’Onda y Riu Sec-Onda Baila. Al mismo tiempo, el Grup Scout Onda repartirá coca y granizado a todos los romeros para recuperar fuerzas.

La jornada finalizará con una de las propuestas más festivas de la programación. A las 23.30 horas, el Recinto Multiusos acogerá la actuación gratuita de la Orquesta Supermagic y, a continuación, será el turno de DJ Carles Carceller y DJ Josvi, ampliando así la oferta de ocio para todos los públicos.

Fireta comercial y actividades infantiles

La tradicional Fireta comercial también tendrá un papel protagonista durante la festividad. El miércoles 5 de agosto permanecerá abierta de 18.00 a 00.00 horas, mientras que el jueves 6 podrá visitarse de 10.00 a 20.00 horas.

Además, el jueves 6 de agosto, a las 18.30 horas, la explanada del Salvador acogerá actividades infantiles, a cargo del Casal Jove d’Onda, consolidando una programación abierta a las familias y pensada para que los más pequeños también formen parte de esta celebración.

Los concejales María Baila, Maribel Raigada y Sergio Puig han presentado este miércoles el programa de actos en el ermitorio.

Los concejales María Baila, Maribel Raigada y Sergio Puig han presentado este miércoles el programa de actos en el ermitorio. / Mediterráneo

Celebraciones religiosas

La programación litúrgica volverá a ocupar un lugar central en la festividad. El miércoles 5 de agosto se celebrarán misas a las 21.00 horas, a cargo del Pare Salvador Batalla; a las 22.00 horas, con Mossén Salvador Prades; y a las 23.00 horas, con Mossén Jordi Mas.

Ya el jueves 6 de agosto, las celebraciones continuarán desde la medianoche, con misa a las 00.00 horas, oficiada por Mn. Telesphore-Marie Nsenginama; a la 1.00 horas, con el Pare Antonio Gracià; y a las 8.00 horas, con el Pare Goyo. La Eucaristía solemne del Salvador tendrá lugar a las 12.00 horas, también con el Pare Goyo, mientras que la última misa de la jornada se celebrará a las 19.00 horas, con el Pare José García.

Servicio especial de autobús

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos hasta el Ermitorio y favorecer una participación cómoda y segura, el Ayuntamiento habilitará un servicio especial y gratuito de autobús con salidas desde la avenida Montendre.

Noticias relacionadas y más

El miércoles 5 de agosto, el servicio funcionará de 19.00 a 2.30 horas. El jueves 6 de agosto estará disponible de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas. Además, se ofrecerá un autobús adaptado el jueves 6, con salida a las 7.30 horas y regreso a las 9.30 horas, para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  2. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  3. La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
  4. Un comercio de Castellón expone públicamente la cara de sus ladrones en la fachada: 'Es una tortura
  5. Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón
  6. Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
  7. Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas
  8. Así han recuperado 17 días después el camión con 205 cerdos que cayó por un barranco en Forcall

La Vall millora l'espai climàtic verd de la senda de Quistel: aquestos són els canvis

Romería, feria y música para honrar al patrón en Onda: toda la programación por la fiesta del Salvador

Romería, feria y música para honrar al patrón en Onda: toda la programación por la fiesta del Salvador

Compromís Moncofa tria a Jordi Masià com a candidat a l’alcaldia

Cultura sigue sin recibir el proyecto de rehabilitación de la ermita del Calvari de Nules

Cultura sigue sin recibir el proyecto de rehabilitación de la ermita del Calvari de Nules

Vinaròs pide otros 6,9 millones y supera los 13 millones en préstamos este año

Vinaròs pide otros 6,9 millones y supera los 13 millones en préstamos este año

L'Alcora ya tiene cartel para ilustrar las fiestas del Cristo

L'Alcora ya tiene cartel para ilustrar las fiestas del Cristo

Vandalizan una fuente con más de 100 años de historia en Teresa: "Venimos a veranear, pero nunca a destrozar"

Vandalizan una fuente con más de 100 años de historia en Teresa: "Venimos a veranear, pero nunca a destrozar"

Morella planteja un pont de quatre dies al gener de 2027, a l'apostar per declarar festius els dies 7 i 8

Morella planteja un pont de quatre dies al gener de 2027, a l'apostar per declarar festius els dies 7 i 8
Tracking Pixel Contents