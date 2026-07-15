Torreblanca avanza en la modernización de su red de alcantarillado

El Ayuntamiento de Torreblanca continúa desarrollando su plan de mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio con la renovación de la red de alcantarillado de la calle Vidal y Salvador. La actuación permitirá reforzar la seguridad, la eficiencia y la fiabilidad de un servicio esencial para la población.

Con motivo del avance de los trabajos, la alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, y la concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva, visitaron las obras junto a representantes de Facsa, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Durante el recorrido comprobaron sobre el terreno el estado de ejecución de los trabajos.

En la visita participaron también Benjamín Eixarch, coordinador de Explotaciones de Abastecimiento de la zona norte, y Manuel Segarra, jefe del servicio.

La intervención contempla la sustitución de las conducciones existentes, que han alcanzado el final de su vida útil, por nuevas tuberías con mayor resistencia, capacidad de evacuación y durabilidad. Esta renovación permitirá reducir el riesgo de averías, obstrucciones y filtraciones al subsuelo, además de facilitar las futuras tareas de conservación y mantenimiento.

Aunque se trata de una infraestructura que permanece oculta bajo las calles, su correcto funcionamiento resulta fundamental para garantizar la recogida y evacuación de las aguas residuales y prevenir incidencias que puedan afectar a los vecinos. Los residentes de la zona dispondrán así de una red más moderna, segura y estable, preparada para responder a las necesidades actuales y futuras del municipio.

Durante la visita, la alcaldesa destacó que esta actuación responde a la planificación que mantiene el Ayuntamiento para renovar progresivamente las infraestructuras básicas de Torreblanca y Torrenostra. “Nuestro objetivo es anticiparnos al deterioro de las redes, reducir las posibles incidencias y garantizar a los vecinos unos servicios públicos cada vez más seguros, eficientes y fiables”, señaló Tania Agut.

La renovación de la red de la calle Vidal y Salvador forma parte de las inversiones anuales impulsadas por el Ayuntamiento para mejorar el servicio municipal de agua potable y alcantarillado. En 2026, estas actuaciones superarán los 54.000 euros e incluyen también la ampliación de la red de agua potable en la avenida Diagonal y la instalación de una nueva bomba en la estación de bombeo de aguas residuales situada en la calle de Migjorn, en Torrenostra.

“Somos conscientes de que este tipo de trabajos puede ocasionar molestias temporales, por lo que agradecemos la comprensión y la colaboración de los residentes. Son actuaciones necesarias para mejorar la calidad del servicio y disponer de unas infraestructuras más fiables y duraderas”, añadió la alcaldesa.

Con estas inversiones, el Ayuntamiento de Torreblanca mantiene su compromiso con la modernización de las redes municipales y con la prestación de unos servicios públicos adaptados a las necesidades presentes y futuras de la población.