Vinaròs pide otros 6,9 millones y supera los 13 millones en préstamos este año

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado una modificación de crédito que permitirá concertar una nueva operación de préstamo por importe de 6.935.000 euros para financiar diversas inversiones municipales, entre ellas la aportación de la administración local al futuro auditorio, la mejora del alumbrado público en las costas norte y sur y la ermita, así como actuaciones de asfaltado y otras obras.

La propuesta se aprobó con los votos favorables del equipo de gobierno (PP, PVI y Vox), mientras que el PSOE votó en contra tras cuestionar la estrategia financiera del ejecutivo municipal.

Desde Vox, Josué Brito defendió la necesidad de recurrir al préstamo para ejecutar proyectos que, a su juicio, responden a demandas históricas de los vecinos. La formación destacó especialmente las inversiones previstas en el nuevo auditorio, la mejora del alumbrado y el asfaltado de distintas zonas del municipio, asegurando que el consistorio está corrigiendo carencias acumuladas durante años.

El grupo socialista justificó su rechazo mediante su portavoz, Eva Bibián, al considerar que el Ayuntamiento está basando su gestión en un endeudamiento continuado. Recordó que esta nueva operación se suma al préstamo aprobado meses atrás, elevando la financiación solicitada en este 2026 a más de 13 millones. Aunque reconoció que los informes de Intervención permiten legalmente concertar el crédito, sostuvo que la cuestión no es si el Ayuntamiento puede endeudarse, sino si debe hacerlo, reclamando una planificación económica a largo plazo y alertando del aumento de la deuda municipal.

Réplica del tripartito

El tripartito, a través del vicealcalde, Juan Amat, respondió que la situación financiera del Ayuntamiento permite asumir la operación con garantías. Según defendió, tras la amortización anticipada de más de 3,5 millones de euros, el nivel de endeudamiento se situará en torno al 59%, por debajo del límite legal del 75%, y recordó que el consistorio ha amortizado de forma anticipada más de ocho millones de euros desde el inicio del mandato.

Amat argumentó que el préstamo servirá para atender necesidades que permanecían sin resolver desde hace décadas. Entre ellas destacó la instalación de alumbrado público en Costa Norte, Costa Sur y la Ermita, donde aseguró que existen calles que llevan más de 40 años sin iluminación, además de financiar actuaciones de asfaltado y la aportación municipal necesaria para la construcción del nuevo auditorio.

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El debate derivó en un nuevo intercambio de reproches sobre la gestión de los anteriores gobiernos municipales. Mientras el ejecutivo acusó al PSOE de haber dejado sin ejecutar proyectos básicos durante sus años de mandato, los socialistas insistieron en que el problema no es la inversión, sino el modelo económico elegido para financiarla.