Nace QuitèrIA, el asistente virtual de Almassora creado por cuatro alumnos de FP para resolver las dudas de los vecinos

Cuatro alumnos del IES Álvaro Falomir de Almassora han llevado sus conocimientos más allá de las aulas para crear una herramienta que ya está al servicio de todo el municipio. Su trabajo ha dado forma a QuitèrIA, un nuevo asistente virtual municipal capaz de responder dudas y facilitar el acceso a trámites, servicios, noticias y recursos del Ayuntamiento.

El chatbot, disponible en quiteria.almassora.es, ha sido desarrollado por Vicente Royo Irimia, Iker Toribio Cañada, Izan Adraos Altamirano y Abzael Sebastián Rodríguez Rodríguez, estudiantes de diferentes ciclos de Formación Profesional vinculados a las familias de Informática y Comunicaciones.

Los jóvenes cursan los grados superiores de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW), además del grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR). Durante el proceso han trabajado junto al profesorado del centro y al Departamento de Informática del Ayuntamiento, trasladando a un proyecto real los conocimientos adquiridos durante su formación.

La alcaldesa, María Tormo, interactúa con el nuevo chatbot. / Mediterráneo

Consultas sobre trámites

El resultado es una herramienta pensada para hacer más sencilla la relación cotidiana entre los vecinos y la administración. El asistente permite realizar consultas sobre trámites municipales, servicios públicos, actualidad local y recursos del consistorio, y se plantea como un canal complementario de atención ciudadana.

La iniciativa convierte así un trabajo académico en un servicio de utilidad pública. Los estudiantes no solo han podido enfrentarse a las exigencias de un entorno profesional, sino que han participado directamente en el proceso de transformación digital del Ayuntamiento.

La alcaldesa, María Tormo, ha presentado el proyecto acompañada por el concejal de Educación, Vicente Blay Casino; el director del área de Tecnología del instituto, Julio Pacheco; la directora del centro, Esperanza Moliner; profesorado del IES y técnicos municipales.

Tormo ha destacado que el proyecto reúne innovación, educación y talento local. “Representa perfectamente el modelo de ciudad por el que estamos trabajando, donde la innovación, la educación y el talento local caminan de la mano para ofrecer mejores servicios a nuestros vecinos”, ha señalado.

La alcaldesa también ha subrayado el valor de que el asistente haya sido creado por jóvenes del propio municipio. “Nos sentimos especialmente orgullosos de que este asistente virtual haya sido desarrollado por alumnado de nuestro municipio. Es una muestra del enorme potencial que tiene nuestra Formación Profesional y de cómo, cuando administración y centros educativos colaboran, surgen proyectos con un impacto real para toda la ciudadanía”, ha afirmado.

Ciudad de la Ciencia y la Innovación

El nuevo chatbot se incorpora a la estrategia de modernización impulsada por el consistorio, reconocida recientemente con la distinción de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, concedida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

“Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un estímulo para seguir incorporando soluciones innovadoras que hagan más cercana, más eficiente y más accesible nuestra administración. La tecnología siempre debe estar al servicio de las personas y este chatbot es un claro ejemplo de ello”, ha añadido Tormo.

El proyecto también pone en valor el papel de la Formación Profesional como vía para conectar el aprendizaje con las necesidades reales del entorno. En este caso, el aula se ha convertido en el punto de partida de una herramienta que ya puede utilizar cualquier vecino de Almassora.

El asistente virtual, además, no se plantea como un producto cerrado. Durante los próximos meses seguirá incorporando nuevas preguntas, contenidos, funcionalidades y procesos municipales, con el objetivo de ofrecer respuestas cada vez más completas y precisas.