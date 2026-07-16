Ballester lleva ante los empresarios de Castellón el modelo económico de Onda: «Hay que dejar trabajar y no poner trabas»

La alcaldesa de Onda y senadora, Carmina Ballester, ha defendido este jueves ante la Junta Directiva de CEV Castellón la necesidad de reforzar la colaboración entre las administraciones públicas y el tejido empresarial de la provincia.

Durante el encuentro, celebrado en Castellón, Ballester ha presentado la denominada «política útil» como una forma de gestión orientada a resolver problemas, generar confianza y crear unas condiciones favorables para la inversión, el crecimiento económico y el empleo. «Es vital aplicar una gestión pública basada en la agilidad burocrática y en no frenar a quienes generan empleo», ha señalado.

La dirigente municipal ha contrapuesto este planteamiento a la política centrada, según sus palabras, en el «espectáculo y el ruido mediático». Frente a ello, ha reivindicado una acción institucional que trabaje para conseguir resultados concretos y mejorar tanto las oportunidades empresariales como la calidad de vida de la ciudadanía.

Ballester suma a los empresarios de Castellón como aliados de la política útil y de la generación de confianza. / MEDITERRÁNEO

«A todos nos iría mejor si pensáramos menos en las próximas elecciones y más en las próximas generaciones», ha afirmado Ballester durante su intervención.

CEV Castellón reclama atención para la industria provincial

El presidente de CEV Castellón, Luís Martí, ha coincidido en la importancia de orientar la acción política hacia la resolución de los problemas reales de las empresas y los ciudadanos.

Martí ha defendido que el centro de la actividad institucional no debe situarse en el ciclo electoral ni en la conservación del poder, sino en la protección del interés general y en la búsqueda de soluciones para los principales retos económicos de la provincia.

El representante empresarial también ha pedido que los responsables políticos que representan a Castellón en Madrid prioricen las necesidades específicas del territorio, sin abandonar cuestiones compartidas por toda la Comunitat Valenciana, como la infrafinanciación autonómica. «Castellón necesita una atención especial si no queremos quedar descolgados del bienestar futuro», ha advertido.

En este contexto, Martí ha reclamado medidas que permitan impulsar la industria, consolidar los sectores tradicionales y atraer inversiones hacia ámbitos emergentes, entre los que ha citado la defensa, la salud y la inteligencia artificial.

El modelo de Onda: menos trabas y mayor agilidad administrativa

Uno de los principales ejes de la intervención de Ballester ha sido el modelo de gestión económica desarrollado en Onda.

La alcaldesa ha asegurado que las empresas no reclaman necesariamente subvenciones o ventajas particulares, sino administraciones capaces de ofrecer seguridad jurídica, rapidez en las tramitaciones y entornos industriales competitivos. «Nos piden que les dejemos trabajar y que no les pongamos trabas. En Onda lo entendimos a la primera: si a nuestras empresas les va bien, a los ondenses les irá mejor», ha manifestado.

Ballester ha señalado que el Ayuntamiento ha tratado de ejercer como facilitador de la actividad económica mediante la reducción de obstáculos burocráticos y la puesta en marcha de herramientas de acompañamiento empresarial.

Dentro de esta estrategia se enmarca Onda Logistic. Mediterranean Business Park, un plan integral dirigido a modernizar los polígonos industriales, aplicar incentivos fiscales, captar talento y facilitar la llegada y ampliación de empresas.

El proyecto incluye también la Oficina de Aceleración Empresarial, concebida para centralizar trámites, asesorar a los inversores y agilizar la implantación de nuevos proyectos.

Según ha explicado la alcaldesa, este modelo de gestión ha contribuido a atraer multinacionales, fortalecer la actividad logística y favorecer la expansión del sector cerámico, uno de los principales motores económicos de Onda y de la provincia de Castellón.

Defensa de la cerámica ante España y la Unión Europea

Ballester también ha repasado su actividad como senadora y secretaria primera de la Comisión de Industria y Turismo del Senado, desde donde ha asegurado que continuará trasladando las demandas del tejido productivo castellonense.

Entre las cuestiones prioritarias ha situado la defensa de la industria cerámica ante las políticas europeas de descarbonización.

La senadora ha criticado que se impongan exigencias medioambientales sin que existan todavía tecnologías maduras capaces de sustituir completamente al gas en los procesos industriales que requieren altas temperaturas, como la cocción de piezas cerámicas. «No se puede castigar a una industria por no utilizar una tecnología que todavía no está preparada para calentar nuestros hornos», ha afirmado.

Ballester ha recordado las inversiones realizadas por las empresas del sector en sistemas como la cogeneración, el hidrógeno verde o el biogás, y ha reclamado que el gas sea reconocido como una tecnología de transición mientras no haya alternativas viables y competitivas.

Asimismo, ha pedido reciprocidad comercial frente a las importaciones procedentes de terceros países, con el objetivo de evitar situaciones de competencia desleal para los productores europeos. «Tanto Europa como el Gobierno de España tienen que ser nuestros socios, no nuestros verdugos», ha declarado.

La senadora ha sostenido que la colaboración entre representantes institucionales y sectores productivos ya ha permitido revisar algunas de las exigencias europeas que afectan a la cerámica. A su juicio, estos avances demuestran que la presión coordinada y la suma de alianzas pueden traducirse en resultados concretos.

El empleo como eje de la política social

En la parte final del encuentro, Ballester ha reiterado su apoyo al tejido empresarial castellonense y ha destacado su papel en la generación de riqueza, oportunidades y progreso para la provincia.

«El mejor servicio social que existe es el empleo», ha sentenciado la alcaldesa, quien ha defendido un modelo económico basado en la actividad productiva y no en la dependencia permanente de las ayudas públicas o del endeudamiento.

Ballester ha concluido su intervención ofreciendo colaboración a CEV Castellón para continuar defendiendo, ante las diferentes administraciones y con independencia de su signo político, unas condiciones competitivas y un trato justo para las empresas de la provincia.