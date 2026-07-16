La ciudadanía avala el Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Alto Palancia

El Plan de Adaptación al Cambio Climático en el Alto Palancia está más cerca de ser una realidad. El Ayuntamiento de Teresa ha acogido la sesión para validar las aportaciones ciudadanas para adaptar la comarca a los rigores del calentamiento global, cada vez más acuciantes. El objetivo es definir una estrategia de sostenibilidad dirigida a aumentar el bienestar público y favorecer el arraigo de la población.

La presidenta de la Mancomunidad, Jessica Miravete, ha destacado en la presentación de la jornada la oportunidad que representa este plan para atajar las consecuencias que el cambio climático está teniendo en los últimos años. La comarca del Alto Palancia ha sufrido las consecuencias de incendios forestales devastadores, como el de Bejís, en 2022, y el registrado hace apenas unos días en Soneja y Azuébar.

Jessica Miravete durante la sesión con los vecinos de Teresa / Mediterráneo

Como paso previo a la jornada de Teresa, se han realizado tres talleres para debatir las soluciones que pueden implementarse en el ámbito de decisión local para hacer frente a los efectos nocivos de la crisis ambiental que amenaza el futuro del planeta. Ayuntamientos, entidades sociales y ambientales, y ciudadanía a título individual, han aportado sus conocimientos y experiencia para mitigar los efectos de la crisis climática, en la medida que se pueda, y adaptar el Alto Palancia al nuevo contexto.

La Mancomunidad del Alto Palancia, a través del Pacto por el Empleo y el Desarrollo Local, está participando en el proyecto europeo FOSTER (Future Oriented Solutions Towards Environmental Resilience) financiado por el programa CERV de la Unión Europea y en el que también participan entidades de Francia, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Italia y Grecia. El objetivo es promover la participación activa de la ciudadanía en la definición de estrategias territoriales para anticiparse a los efectos del cambio climático en áreas como la calidad de vida en los pueblos, los servicios básicos (por ejemplo, el agua), la salud, las actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo…) la prevención de catástrofes y riesgos naturales…, permitiendo que la actuación de las administraciones públicas responda a las necesidades y prioridades de sus habitantes.

En esta fase del proceso participativo, se han concretado en un documento las reflexiones realizadas en los talleres anteriores para perfilar las acciones que se deben articular en la estrategia para revertir la crisis climática. Las personas participantes en la sesión de Teresa han validado las ideas que se concretarios en los talleres previos.

Al margen del plan sobre el cambio climático, se ha aprovechado la jornada para programar una ponencia del Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana sobre el cálculo de la huella de carbono, y otra sobre la custodia fluvial, realizada por la organización medioambiental Ríos con Vida, gestora del proyecto ‘Adopta un Río Palancia’.