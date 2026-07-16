Miles de fibers desafían al calor en el arranque del 30º aniversario del FIB
Carlos Ares y Lori Meyers animan la primera jornada antes del desembarco este viernes de The Kooks, Kaiser Chiefs y Pendulum Live
El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) arrancó este jueves su 30º aniversario desafiando a las altas temperaturas. Miles de asistentes comenzaron a entrar desde primera hora de la tarde, aunque el recinto ofreció inicialmente una imagen desahogada por el calor y fue ganando ambiente conforme avanzaron las horas y cayó el sol. La organización prevé reunir entre 40.000 y 45.000 asistentes diarios y afronta esta edición con el 99% de los abonos vendidos, al borde del lleno.
La apertura de puertas transcurrió con fluidez. En los primeros minutos se concentró más público en los accesos, pero no se formaron atascos y el paso fue rápido. La entrada presentó además una imagen mejorada gracias al césped artificial instalado este año, que hizo más cómodo el tránsito y redujo el polvo.
El calor marcó buena parte del estreno. Los nebulizadores de las barras, los ventiladores con agua pulverizada de la entrada, los puntos de agua potable y las zonas de sombra ayudaron a rebajar la sensación térmica. Incluso cayeron cuatro gotas al comienzo del concierto de Lori Meyers, sin alterar el desarrollo de la jornada. Como contrapunto, los elevados precios de las bebidas y la rapidez con la que se calentaban fueron algunos de los comentarios más repetidos entre los asistentes.
Sobre el escenario, Carlos Ares fue uno de los nombres propios de la tarde. El gallego, vestido de largo pese al calor, levantó al público y consiguió llenar progresivamente un espacio que había comenzado casi vacío.
Después, Lori Meyers inició puntualmente su actuación y puso a bailar al recinto con temas como Luces de neón, Emborracharme y Mi realidad ya en la recta final, desatando la locura entre el público.
Al cierre de esta edición todavía debían actuar Franz Ferdinand, gran cabeza de cartel del jueves, además de Niña Polaca y el resto de propuestas nocturnas.
Poca presencia extranjera
El estreno confirmó también el perfil consolidado en los últimos años: un público principalmente español, de una edad media próxima o superior a los 30 años, y muy poca presencia extranjera frente al dominio británico e irlandés de otras etapas.
Villacamp abrió este jueves como única zona de acampada, mientras una parte creciente de los fibers opta por apartamentos y hoteles de Benicàssim, Castellón y Marina d’Or, conectados mediante servicios lanzadera.
Este viernes llegará una de las jornadas más potentes con The Kooks, Kaiser Chiefs y Pendulum Live, además de Sophie Ellis-Bextor, La La Love You, Veintiuno y Marlena. El sábado, The Prodigy y Biffy Clyro pondrán el broche a la edición.
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