La Mancomunidad promueve un ciclo con más de 40 actividades que fomentan la creación musical y literaria del Alto Palancia

La Mancomunidad del Alto Palancia promueve un ciclo de más de 40 actuaciones culturales entre los meses de julio y octubre, que busca fomentar la creación musical y literaria producida en la comarca. La actividad se enmarca en el desarrollo del Plan para la Interpretación y Mediación Territorial del Patrimonio (Pimtepa) y está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Las actividades culturales alcanzarán a la totalidad de los 28 municipios mancomunados, que reforzarán así la programación habitual durante los meses de verano. Pop-rock, folclore y literatura conforman el programa cultural de Pimtepa. El ciclo incluye las actuaciones de los grupos musicales Helios, Quinta Planta y Los Intensos, la asociación folclórica Arte Baturro y el escritor y cuentacuentos Miguel Alayrach. La presidenta de la Mancomunidad, Jessica Miravete, ha recibido hoy al grupo Los Intensos y les ha hecho entrega del material publicitario para los conciertos programados.

Helios es una banda legendaria de pop-rock originaria de Segorbe, fundada en los años 80 como Exploradores Helios, que renació en 2012 y ha ido ampliando la formación con músicos del Alto Palancia. La marca de la casa es su capacidad de revisión de los clásicos de la historia musical española. Quinta Planta es una banda originaria de Navajas creada en 2002, que ha ido evolucionando desde el rock y el blues hacia la música americana y clásicos del rock de los años 70. En 2010 llegó a actuar en el Rock in Rio Madrid. Por su parte, Los Intensos son una banda de rock infantil que destaca por sus espectáculos interactivos de música y animación, con la interpretación de clásicos del rock en valenciano y castellano, transmitiendo valores como la empatía y la convivencia.

Arte Baturro es una asociación de música tradicional fundado en 2001 en Jérica. La agrupación está compuesta por una rondalla (guitarras, laúdes y bandurrias) y cantadores y cantadoras, y se ha consolidado como una formación de referencia del folclore aragonés en el Alto Palancia, que mantiene vivas las tradiciones musicales y ha llevado la jota no sólo a los municipios de la comarca, sino a festivales, rondallas y certámenes de España.

Miguel Alayrach es un escritor de literatura infantil, de Geldo, especializado en la creación de cuentos ilustrados para infancia como fuente de aprendizaje. Autor de una decena de libros, trasciende la proceso creativo y realizar actividades de fomento de la lectura para estimular la imaginación, placer de la lectura y la curiosidad literaria, cuentacuentos, talleres creativos, encuentros, charlas y clubes de lectura, en los que busca acercar la literatura al público de una manera lúdica, participativa y enriquecedora.

El objetivo del ciclo promovido por la Mancomunidad es dar un impulso de la cultura local y el fortalecimiento el patrimonio intangible de los municipios. La participación ciudadana es uno de los ejes de Pimtepa. La organización prevé la participación directa de más de 10.000 personas en actividades culturales, formativas, comunitarias o de interpretación patrimonial.

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El proyecto Pimtepa contribuye a los retos de la estrategia de desarrollo sostenible 2030 relacionados con la revitalización rural, la cohesión social, el empleo y el emprendimiento. Pone en valor el patrimonio material, inmaterial y natural, así como los saberes locales, fomentando su salvaguarda y transmisión. También incorpora el patrimonio invisible y oculto como clave de identidad y transformación. El proyecto fortalece el tejido asociativo como motor de participación, innovación comunitaria y dinamización económica, desde un enfoque inclusivo, colaborativo y sostenible, arraigado en el territorio.