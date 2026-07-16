Morant destaca en Vinaròs la inversión del Gobierno en la N-340 y cuestiona los presupuestos del Consell

La secretaria general del PSPV-PSOE y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Diana Morant, visitó este jueves Vinaròs para poner en valor la transformación del acceso al municipio desde la N-340, una actuación impulsada por el Gobierno de España con una inversión de 20 millones de euros que, según destacó, responde a una reivindicación histórica de la localidad.

Durante su comparecencia en la rotonda de acceso al centro comercial Portal del Mediterráneo, junto al exalcalde Guillem Alsina, Morant aseguró que la intervención ha permitido convertir una carretera que "partía la ciudad en dos" en un vial más integrado en el entorno urbano, mejorando tanto la seguridad como las conexiones viarias con el municipio y con las comunidades valenciana y catalana.

La dirigente socialista calificó la actuación de "ejemplar" y afirmó que refleja la apuesta del Ejecutivo central por la humanización de las infraestructuras gracias a los fondos europeos Next Generation. Asimismo, recordó que todavía queda pendiente la cesión de este tramo al Ayuntamiento de Vinaròs, un compromiso que, aseguró, el Gobierno de España cumplirá.

Morant agradeció el trabajo realizado por el exalcalde socialista Guillem Alsina para impulsar el proyecto y defendió que la coordinación entre administraciones ha sido clave para hacer realidad una obra que, a su juicio, mejora la calidad de vida de la ciudadanía.

"Hoy es un día de alegría para Vinaròs" Diana Morant — Secretaria general del PSPV-PSOE y candidata a la Presidencia de la Generalitat

Crítica a los presupuestos

En el plano político, la líder del PSPV criticó los presupuestos de la Generalitat que negocian PP y Vox. A su juicio, las cuentas reflejan la influencia de la formación de Santiago Abascal y suponen un retroceso en políticas de igualdad, diversidad y diálogo con sindicatos y organizaciones sociales.

Morant sostuvo que el Partido Popular "está enmendando su propio presupuesto", lo que, en su opinión, demuestra que las cuentas presentadas "eran una mentira". También rechazó la denominada "prioridad nacional" impulsada por Vox en materia de acceso a ayudas públicas y advirtió de que, si finalmente se convierte en ley, el Gobierno de España la recurrirá por considerar que vulnera el principio constitucional de igualdad entre los ciudadanos.

El PSPV estudiará acudir a la Fiscalía

Por otra parte, la dirigente socialista se refirió a los audios conocidos recientemente en los que un diputado de Vox se dirige de forma despectiva a una diputada socialista. Morant lamentó la ausencia de una condena por parte del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y calificó las expresiones de "descalificación machista".

Asimismo, mostró su preocupación por las manifestaciones realizadas en esos audios sobre una supuesta información privilegiada procedente de la Fiscalía. En este sentido, anunció que el PSPV estudiará trasladar el asunto al Ministerio Fiscal para esclarecer si existió algún acceso indebido a información reservada, al considerar que, de confirmarse, se trataría de un hecho de especial gravedad.