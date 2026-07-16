Los niños y niñas de la Vall d'Uixó disfrutan de la Fiesta del Agua: descubre dónde

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó celebra por quinto año consecutivo la Fiesta del Agua, que cuenta con el patrocinio de Facsa. Cada jueves y domingo por la mañana se instala en la pista de baile de Sant Josep este espacio “para que los más pequeños disfruten de actividades acuáticas, especialmente en estos días tan calurosos”, ha explicado el consejero delegado de Emsevall y concejal de Turismo, Javier Ferreres.

El consejero delegado de Emsevall y concejal de Turismo, Javier Ferreres, junto con el concejal de Servicios Urbanos, Fernando Daròs y otros organizadores / Mediterráneo

La Fiesta del Agua se realiza desde principios de julio y todavía quedan sesiones los días 18,23,25 y 30 de julio y 2 de agosto de 10.30 a 13.30 horas. Los niños y niñas de 3 a 14 años disponen de hinchables acuáticos, rociadores y deslizaderas, adaptados a varias edades.

Además, el quiosco-cafetería Ca Cova ofrece en la misma zona un servicio de bebidas y helados.

Ferreres ha destacado que actividades gratuitas como esta suponen “una apuesta para ofrecer alternativas al público familiar”.

Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Fernando Daròs, ha remarcado que la Fiesta del Agua “pone a disposición de la ciudadanía un recinto en el cual refrescarse y pasar una mañana agradable y divertida durante los meses de verano en los cuales sufrimos las altas temperaturas”. Además hoy Facsa ha repartido toallas entre los asistentes.