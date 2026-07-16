El paseo ciclopeatonal de la costa sur de Peñíscola tendrá cinco zonas recreativas: busca el visto bueno de Costas

La transformación de la costa sur de Peñíscola en un itinerario más seguro para peatones y ciclistas afronta un nuevo trámite administrativo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el anuncio del Servicio Provincial de Costas relativo a la solicitud presentada para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre con las instalaciones desmontables previstas en el proyecto.

La carretera, de titularidad municipal, suele ser muy transitada por ciclistas y peatones. / Mediterráneo

El procedimiento no afecta únicamente a un carril para bicis, sino a un proyecto de urbanización más amplio incluido en la actuación número 14 del eje de Movilidad Sostenible del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Peñíscola. La intervención pretende mejorar la conexión entre el casco urbano, las urbanizaciones del sur, las calas y el entorno del parque natural de la Serra d’Irta.

La intervención se desarrollará a lo largo de aproximadamente 1,07 kilómetros del Camí de la Mar o vial de la calle Irta, entre el acceso a la urbanización La Finca del Moro y la intersección de la Cala d’Ordí. Se trata de una carretera municipal actualmente formada por dos carriles, uno por sentido, sin arcenes y utilizada habitualmente por ciclistas y peatones.

Un único sentido y un espacio de 2,5 metros para peatones y bicis La propuesta contempla transformar la actual carretera interurbana de doble sentido en una vía de sentido único sur-norte, con una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora y un carácter más urbano. La calzada destinada a los vehículos tendrá una anchura de 3,5 metros, mientras que junto a la línea de costa se habilitará un itinerario ciclopeatonal bidireccional de 2,5 metros de ancho. Ambos espacios estarán separados mediante una franja de seguridad de 30 centímetros y elementos de hormigón, a los que se añadirán pilonas y balizas luminosas con alimentación solar en algunos puntos.

Zona bionda con desprendimiento de tierras. / Mediterráneo

Cinco áreas de descanso frente al mar

La parte que requiere la autorización anunciada en el BOE se centra especialmente en la adecuación de los espacios situados entre la carretera y el mar. Muchas de estas superficies se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre y albergarán instalaciones desmontables o bienes muebles como bancos, papeleras, aparcabicicletas, mesas, pérgolas y otros elementos de mobiliario.

El proyecto plantea crear cinco zonas recreativas, todas ellas dotadas de bancos accesibles:

La primera se ubicará al inicio del recorrido, junto a La Finca del Moro, y ocupará unos 115 m². Se convertirá en un espacio de descanso con bancos, papeleras y aparcabicicletas, respetando la vegetación existente.

La segunda, de aproximadamente 172 m², se situará unos 120 metros más adelante. Tendrá características similares e incorporará cartelería informativa sobre la vegetación protegida. En este tramo existe un grupo de saladilla de Irta (Limonium irtaensis), una especie protegida que deberá preservarse durante la actuación.

Grupo de saladilla de Irta ('Limonium irtaensis'), que es una especie protegida. / Mediterráneo

La tercera área alcanzará los 338 m² y estará orientada hacia las vistas del casco histórico y el castillo. Contará con mobiliario de descanso y un paso peatonal para facilitar el acceso desde la carretera. El proyecto general también contempla habilitar en este punto una parada para el tren turístico.

La cuarta zona, de unos 322 m², presenta un desnivel de 2,24 metros respecto al itinerario ciclopeatonal. Para mejorar su accesibilidad y evitar el actual fondo de saco se construirá una escalera en su extremo norte. El diseño evitará instalar elementos en altura que puedan interferir en las vistas hacia el castillo y el litoral.

La quinta y mayor área recreativa estará situada entre la Cala del Moro y la playa de Santa Lucía. Sus aproximadamente 660 m² se dividirán en una zona de descanso, un punto desde el que contemplar y fotografiar el paisaje y un área con sombra, mesas de picnic y merenderos. En el entorno de las pérgolas se colocará un pavimento ecológico drenante de color similar a la piedra caliza.

Las áreas serán previamente limpiadas y desbrozadas, con retirada de vegetación invasora y conservación de las especies autóctonas. También podrán incorporar iluminación solar para reforzar la visibilidad y la percepción de seguridad durante el recorrido.

Presupuesto de 576.000 €

El proyecto cuenta con un presupuesto de 576.180,22 euros. El presupuesto de ejecución material asciende a 400.152,94 euros, a los que se añaden los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto correspondiente.

La adecuación de las zonas recreativas constituye la principal partida, con 143.214,86 euros, alrededor del 36 % del presupuesto material. Le siguen las defensas y vallados, con 70.460 euros; los recrecidos y actuaciones sobre la escollera, con 60.204 euros; y los firmes y pavimentos, con 56.848 euros.