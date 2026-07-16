Sanitat culmina este mes la mejora del centro de salud de les Coves de Vinromà tras invertir más de 440.000 euros

Los vecinos de Les Coves disfrutarán este mes de julio de la finalización de las obras del centro sanitario que desde el pasado año se han sometido a un ambicioso proyecto que ha permitido modernizar las instalaciones con un plan de climatización, alumbrado, saneamiento y ventilación.

Equipo sanitario Les Coves junto a directora territorial Eva Suárez / Mediterráneo

Se trata de un proyecto “necesario” que “mejorará la atención no solo a los vecinos de Les Coves, sino a todos los pueblos asignados a él, puesto que se trata de un centro sanitario cabecera que atiende las urgencias, la fisioterapia y la matrona de Les Coves y de Tírig”, tal y como ha explicado la directora territorial de Sanitat, Eva Suárez.

El proyecto que llega ya a su final de obra se ha ejecutado en la planta baja, la zona de Urgencias, el gimnasio de fisioterapia y la primera planta. Una inversión que ha llegado a Les Coves “de la mano del PP”, tal y como ha señalado el Grupo Municipal del PP en la localidad.

“Ha su puesto una inversión que supera los 440.000 euros y ha actuado en el conjunto de las dependencias sanitarias de la localidad que son un pilar fundamental del estado de bienestar de nuestro pueblo” Grupo Municipal del PP

Tal y como han señalado desde el PP, “hemos acabado con las limitaciones que este centro registraba. Acaban los problemas técnicos y se da una mejor prestación asistencia a todos los vecinos y también a los profesionales que nos asisten. Ganamos todos”, han señalado desde el PP de Les Coves.

El proyecto que se ejecuta y que ultima ya su final de obra, previsto para final de mes, ha renovado la climatización y el aire acondicionado, mejorado la fontanería y electricidad, así como instalado nuevos cuadros eléctricos y puntos de luz. Se incorpora tecnología led, se sectoriza la fontanería para mejorar su control y reparación porque queda motorizada en tiempo real y “se apuesta por el mundo rural, porque invertir en salud en el interior es plantar cara a la despoblación”, explican.

“En definitiva, ganan los vecinos de Les Coves y gana la provincia de Castellón” Grupo Municipal del PP