Sant Jordi presenta unas Fiestas Mayores con más de una semana de actividades para todas las edades

Sant Jordi ya lo tiene todo preparado para vivir sus esperadas Fiestas Mayores 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 3 de agosto en honor a Sant Jaume con un amplio programa de actividades pensado para todos los públicos. Durante más de una semana, el municipio se convertirá en un gran punto de encuentro para vecinos y visitantes con propuestas que combinan tradición, cultura, música, gastronomía, deporte, ocio infantil y festejos taurinos, consolidando unas celebraciones que cada año destacan por su elevada participación.

Las fiestas arrancarán oficialmente el 24 de julio con el tradicional volteo de campanas, la Gala de Proclamación de las Reinas de las Fiestas Mayores 2026 y el pregón institucional del alcalde, Iván Sánchez Cifre, antes de dar paso a la primera gran verbena con la orquesta Miami Show. A partir de ese momento, el municipio vivirá un intenso calendario de actividades que incluirá los actos religiosos en honor a Sant Jaume, las tradicionales entradas de ganado, el concurso de ganaderías, el Día del Niño y la Niña, el homenaje a las personas mayores, el desfile de carrozas, el Día de la Mujer Jordienca, las verbenas con grandes orquestas y las populares cenas de hermandad.

La programación reserva también un espacio destacado para la gastronomía y la participación vecinal con iniciativas tan consolidadas como el XXIII Concurso de Paellas, la fideuá popular, la exposición y degustación de cocina local elaborada por la Asociación de Amas de Casa "La Llar", el Roda Bars o las tradicionales calderas del Día de la Vaca, sin olvidar las numerosas actividades dirigidas al público infantil y familiar.

"Estas fiestas representan lo mejor de nuestro pueblo porque son el resultado del trabajo conjunto de asociaciones, peñas, entidades, voluntariado y vecinos que, año tras año, hacen posible una programación de gran calidad. Hemos preparado unas fiestas para que todas las generaciones encuentren actividades con las que disfrutar y compartir momentos inolvidables" Iván Sánchez Cifre — Alcalde de Sant Jordi

El primer edil ha subrayado además que "queremos invitar a todos los vecinos y también a quienes nos visiten estos días a participar en cada uno de los actos. Nuestras Fiestas Mayores son una magnífica oportunidad para reencontrarnos, fortalecer la convivencia y seguir demostrando que Sant Jordi es un municipio dinámico, acogedor y orgulloso de sus tradiciones".

Finalmente, Sánchez Cifre ha animado a vivir intensamente las celebraciones: "Invito a todos a disfrutar de las fiestas con alegría, respeto y responsabilidad. Cada acto, desde los más tradicionales hasta las propuestas culturales, musicales o gastronómicas, está pensado para compartir y hacer pueblo. Estoy convencido de que volveremos a demostrar que la mayor riqueza de Sant Jordi está en su gente".