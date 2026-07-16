Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Bous al carrer'Final del MundialCoste de la vidaPablo LópezCrisis empresa citrícola
instagramlinkedin

Agricultura

Seis semillas salvan de la desaparición un histórico tomate de la Marjal de Nules

Un labrador de avanzada edad entregó las últimas semillas a la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN), que ha logrado recuperar una variedad cultivada hace décadas

Foto de la variedad de tomates recuperada.

Foto de la variedad de tomates recuperada. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Darío Pitarch

Nules

Seis pequeñas semillas han bastado para recuperar una parte de la historia agrícola local. La Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN) ha logrado rescatar una antigua variedad de tomate de la Marjal de Nules que se cultivaba hace décadas y que estaba al borde de desaparecer.

La recuperación ha sido posible gracias a un agricultor de avanzada edad, que entregó a la entidad las seis únicas semillas que conservaba de esta variedad tradicional. A partir de ellas, el banco comunitario de semillas tradicionales de AIAN ha conseguido reproducir el cultivo y devolverlo al patrimonio agrícola y varietal del municipio.

Representantes de la asociación han presentado ahora este tomate histórico al alcalde, David García, como resultado de un proyecto que busca evitar que se pierdan variedades vinculadas durante generaciones a los campos de la localidad.

El alcalde, David García (en el centro), con representantes de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN).

El alcalde, David García (en el centro), con representantes de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN). / Mediterráneo

La iniciativa no se limita a este tomate. El banco comunitario trabaja también en la conservación y recuperación de otros cultivos tradicionales de la provincia de Castellón, con el objetivo de proteger la biodiversidad agrícola y preservar variedades de gran valor histórico, cultural y productivo.

Entre ellas se encuentra el calabacín de Nules, que recientemente fue reconocido en el concurso culinario de la Feria de Villamalur, un galardón que ha contribuido a poner en valor la calidad y singularidad de los productos tradicionales del municipio.

Noticias relacionadas y más

Desde AIAN destacan que la experiencia y la memoria de los agricultores veteranos resultan fundamentales para recuperar cultivos que, de otro modo, podrían desaparecer para siempre. La conservación de estas semillas no solo permite mantener vivo el pasado agrícola de Nules, sino que también puede abrir nuevas oportunidades para una agricultura más sostenible, vinculada al territorio y preparada para afrontar los retos del futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  2. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  3. La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
  4. Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
  5. Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas
  6. Así han recuperado 17 días después el camión con 205 cerdos que cayó por un barranco en Forcall
  7. Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón
  8. La Vall d'Uixó convierte el verano en una oportunidad laboral para más de 90 desempleados

Seis semillas salvan de la desaparición un histórico tomate de la Marjal de Nules

Los niños y niñas de la Vall d'Uixó disfrutan de la Fiesta del Agua: descubre dónde

La Mancomunidad promueve un ciclo con más de 40 actividades que fomentan la creación musical y literaria del Alto Palancia

Sant Jordi presenta unas Fiestas Mayores con más de una semana de actividades para todas las edades

Torreblanca celebrará las fiestas de la Mare de Déu del Carme: toda la programación

Sanitat culmina este mes la mejora del centro de salud de les Coves de Vinromà tras invertir más de 440.000 euros

Morant destaca en Vinaròs la inversión del Gobierno en la N-340 y cuestiona los presupuestos del Consell

Abierta la fase judicial tras completarse los expedientes de los primeros vecinos investigados por el Seprona en la Foya de Vilafamés

Tracking Pixel Contents