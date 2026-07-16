Seis semillas salvan de la desaparición un histórico tomate de la Marjal de Nules

Seis pequeñas semillas han bastado para recuperar una parte de la historia agrícola local. La Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN) ha logrado rescatar una antigua variedad de tomate de la Marjal de Nules que se cultivaba hace décadas y que estaba al borde de desaparecer.

La recuperación ha sido posible gracias a un agricultor de avanzada edad, que entregó a la entidad las seis únicas semillas que conservaba de esta variedad tradicional. A partir de ellas, el banco comunitario de semillas tradicionales de AIAN ha conseguido reproducir el cultivo y devolverlo al patrimonio agrícola y varietal del municipio.

Representantes de la asociación han presentado ahora este tomate histórico al alcalde, David García, como resultado de un proyecto que busca evitar que se pierdan variedades vinculadas durante generaciones a los campos de la localidad.

El alcalde, David García (en el centro), con representantes de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules (AIAN). / Mediterráneo

La iniciativa no se limita a este tomate. El banco comunitario trabaja también en la conservación y recuperación de otros cultivos tradicionales de la provincia de Castellón, con el objetivo de proteger la biodiversidad agrícola y preservar variedades de gran valor histórico, cultural y productivo.

Entre ellas se encuentra el calabacín de Nules, que recientemente fue reconocido en el concurso culinario de la Feria de Villamalur, un galardón que ha contribuido a poner en valor la calidad y singularidad de los productos tradicionales del municipio.

Desde AIAN destacan que la experiencia y la memoria de los agricultores veteranos resultan fundamentales para recuperar cultivos que, de otro modo, podrían desaparecer para siempre. La conservación de estas semillas no solo permite mantener vivo el pasado agrícola de Nules, sino que también puede abrir nuevas oportunidades para una agricultura más sostenible, vinculada al territorio y preparada para afrontar los retos del futuro.