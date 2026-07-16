Torreblanca celebrará las fiestas de la Mare de Déu del Carme: toda la programación

Torrenostra volverá a convertirse del 17 al 19 de julio en el epicentro de las Fiestas de la Mare de Déu del Carme, una de las celebraciones más emblemáticas del calendario estival de Torreblanca. El Ayuntamiento ha preparado una programación que combina tradición, cultura, música y ocio para todos los públicos con el objetivo de poner en valor las raíces marineras del municipio y seguir enriqueciendo la oferta turística durante la temporada alta.

Las fiestas arrancarán el viernes 17 de julio con la inauguración del Mercado Marinero, instalado en el paseo marítimo de la playa Norte de Torrenostra, que permanecerá abierto durante todo el fin de semana con una programación propia de actividades. La jornada continuará con la actuación de la Unió Musical de Torreblanca, que ofrecerá un concierto junto a la Associació Musical Santa Cecília de Alcalà de Xivert en los Jardines de Cabrera.

El sábado 18 de julio estará dedicado al ocio familiar y a las tradiciones vinculadas al mar. La programación incluirá castillos hinchables acuáticos, el tradicional concurso de pesca en barca al curricán organizado por el Club Náutico Torreblanca y una nueva apertura del Mercado Marinero. La noche culminará con un castillo de fuegos artificiales en la playa de Torrenostra y la actuación de la orquesta La Màfia.

Las fiestas concluirán el domingo 19 de julio con los actos más solemnes y representativos de la festividad. Tras la apertura del Mercado Marinero, tendrá lugar la tradicional procesión en honor a la Mare de Déu del Carme, con salida desde el Club Náutico, seguida de la misa en la parroquia de Torrenostra.

La concejala de Turismo, Gema Edo, ha destacado que "las Fiestas de la Mare de Déu del Carme representan una magnífica oportunidad para seguir reforzando la oferta turística de Torreblanca durante el verano, ofreciendo una programación atractiva tanto para nuestros vecinos como para quienes nos visitan en estas fechas".

"Desde el Ayuntamiento trabajamos para que nuestras tradiciones continúen vivas y sean también un elemento diferenciador de nuestro destino turístico. La festividad de la Mare de Déu del Carme forma parte de la identidad de Torrenostra y queremos que siga siendo un punto de encuentro que combine el respeto por nuestras raíces con una programación pensada para todos los públicos". Gema Edo — Concejala de Turismo

Con esta programación, el Ayuntamiento de Torreblanca continúa apostando por dinamizar la temporada estival mediante actividades que combinan cultura, patrimonio, ocio y tradición, consolidando a Torrenostra como uno de los principales destinos turísticos del litoral castellonense durante el verano.