Turismo interactivo en l'Alcora: más de 400 personas ya participan en rutas tecnológicas históricas

Las experiencias turísticas interactivas de l’Alcora se consolidan como una innovadora y atractiva manera de acercarse al patrimonio y la historia del municipio. Más de 400 personas han participado ya en ‘L’aprenent de la Reial Fàbrica’ y ‘El Tresor de l’Alcora’, dos aventuras tecnológicas que combinan turismo, cultura y entretenimiento mediante pistas y retos que se resuelven desde el teléfono móvil.

Además de la elevada participación registrada desde su puesta en marcha, las propuestas cuentan con una gran acogida entre quienes las han completado. Las valoraciones recogidas a través de la plataforma de gestión sitúan a ambas experiencias en una sobresaliente puntuación de 4,9 sobre 5, reflejo del alto grado de satisfacción de los usuarios y usuarias.

Visita guiada por las experiencias turísticas interactivas de l’Alcora / Mediterráneo

Aunque ambas experiencias se encuentran disponibles durante todo el año para realizarlas de manera autoguiada, el Ayuntamiento las ha incorporado este verano a la programación de ‘Estiu Viu’, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de disfrutarlas de forma colectiva, en familia o con amigos.

La primera de estas citas tuvo lugar ayer, miércoles 15 de julio, con la celebración de ‘L’aprenent de la Reial Fàbrica’. Las personas participantes iniciaron el recorrido en el Museu de Ceràmica y, siguiendo las pistas y superando los diferentes desafíos digitales, recorrieron distintos puntos del casco urbano hasta llegar a la emblemática Nave de los Hornos de la Real Fábrica del Conde de Aranda.

La experiencia permite descubrir rincones, personajes, anécdotas y curiosidades vinculadas a la tradición cerámica alcorina, convirtiendo a los participantes en aprendices de la histórica manufactura. La iniciativa nació dentro del programa ‘Maig Ceràmic’ y forma parte de las acciones preparatorias del tricentenario de la fundación de la Real Fábrica, que tendrá lugar en 2027.

Visita guiada por las experiencias turísticas interactivas de l’Alcora / Mediterráneo

El concejal de Cultura, Patrimonio y Turismo, Carlos Esteban, ha destacado la capacidad de estas propuestas para unir el valioso patrimonio local con una manera diferente, amena y participativa de conocerlo. Asimismo, ha valorado positivamente su inclusión en ‘Estiu Viu’, ya que permite compartir los retos y disfrutar de la experiencia en grupo.

Próxima cita con ‘El Tresor de l’Alcora’

La segunda experiencia interactiva incluida en la programación estival será ‘El Tresor de l’Alcora’, que se celebrará el miércoles 29 de julio, a las 19.30 horas, con salida desde el Museu de Ceràmica.

Esta aventura, creada inicialmente en el marco de las jornadas históricas de ‘Al-Qura Medieval’, plantea un recorrido de pistas por el casco antiguo para descubrir de una forma divertida el pasado medieval de la localidad, sus calles y algunos de sus rincones más singulares.

Visita guiada por las experiencias turísticas interactivas de l’Alcora / Mediterráneo

Para participar únicamente es necesario llevar un dispositivo móvil con batería, calzado cómodo, agua y ganas de resolver los diferentes retos. La actividad es gratuita y, para quienes deseen realizarla dentro de la programación de ‘Estiu Viu’, requiere inscripción previa a través de la página: https://lalcora.es/turisme/inscripcions-visites-gymkanes

Fuera de esta convocatoria colectiva, las dos experiencias están disponibles durante todo el año para realizarlas por cuenta propia.