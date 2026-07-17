Almassora se prepara para el eclipse solar: esta es la agenda de actividades

El Ayuntamiento de Almassora ha iniciado la programación especial organizada con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto con la celebración de un taller infantil en la biblioteca de la playa Benafelí, donde decenas de niños han podido descubrir, de una forma didáctica y divertida, las principales curiosidades sobre este fenómeno astronómico.

Durante la actividad, a la que han asistido, la alcaldesa, María Tormo, y la concejala de Turismo, Silvana Rovira, los participantes han aprendido cómo se produce un eclipse solar, la importancia de observarlo con seguridad y han recibido unas gafas homologadas para poder disfrutar del acontecimiento con todas las garantías.

La alcaldesa, María Tormo, y la concejala de Turismo, Silvana Rovira han asistido al taller del eclipse solar de Almassora / Mediterráneo

Esta iniciativa forma parte de la programación diseñada por el Ayuntamiento para convertir Almassora en uno de los puntos de referencia para seguir el eclipse. Las actividades continuarán el próximo 23 de julio con un nuevo taller infantil en la biblioteca de la playa Pla de la Torre y el 5 de agosto con la charla divulgativa Disfruta del Eclipse, que tendrá lugar en el parque del Pitillo.

El programa culminará el 12 de agosto, cuando el Ayuntamiento habilitará una zona especial de observación en la playa del Pla de la Torre para seguir en directo este fenómeno astronómico único desde uno de los mejores enclaves del litoral castellonense.