Arranca la transformación de la parcela que albergará el primer instituto de Moncofa

Dos meses después de la firma del acta de replanteo del proyecto de construcción del nuevo IES Palafangues de Moncofa, la empresa adjudicataria de las obras, Llop Proyectos Integrales, ha iniciado los primeros movimientos de tierra sobre la parcela donde se levantará esta esperada infraestructura educativa.

Con este paso, el proyecto entra en su fase de ejecución material y comienza la cuenta atrás para que, dentro de un plazo previsto de 20 meses, el municipio disponga de un moderno instituto que dará respuesta a las necesidades educativas presentes y futuras de la localidad. El presupuesto asciende a 14,3 millones de euros.

Durante las últimas semanas, la empresa constructora ha centrado sus trabajos en la preparación del terreno para garantizar que el inicio de la obra se desarrolle con todas las condiciones de seguridad. Entre estas actuaciones previas destaca la instalación del vallado perimetral que delimita completamente la zona de obras. Esta medida resulta especialmente necesaria debido a que la parcela se encuentra muy próxima al núcleo urbano de la playa de Moncofa y a una gran superficie comercial, espacios que registran un importante tránsito de vecinos y visitantes durante todo el año y, especialmente, en la época estival.

Además, parte del terreno afectado por la construcción había sido utilizado hasta ahora como aparcamiento provisional de vehículos, por lo que el cerramiento permite evitar el acceso de personas ajenas a la obra y garantizar tanto la seguridad ciudadana como el correcto desarrollo de los trabajos.

Hasta mediados de 2028

El alcalde, Wences Alós, ha destacado la “importancia de que el proyecto avance conforme a los plazos establecidos desde el inicio de la ejecución”. En este sentido, ha señalado que “para la empresa el tiempo ya ha empezado a correr y cumplir los plazos es un asunto sumamente importante y necesario. Para ello, los trabajos que se han iniciado ya no pararán hasta mediados de 2028, que es cuando se cumplirá el plazo de ejecución”.

Las primeras actuaciones sobre el terreno consisten en los movimientos de tierras y la adecuación de la parcela, unos trabajos fundamentales para la posterior cimentación del edificio y el desarrollo de las distintas fases de la construcción. A medida que avance la obra, se irán ejecutando las diferentes estructuras e instalaciones que conformarán un centro educativo moderno, adaptado a las necesidades actuales.

Consciente de la ubicación de la obra y de la elevada afluencia de tráfico que registra la zona, especialmente durante los meses de verano por la proximidad de la playa, el Ayuntamiento de Moncofa ha coordinado con la empresa constructora un itinerario específico para la circulación de los vehículos pesados. El objetivo es minimizar las molestias a vecinos y visitantes, garantizar la seguridad vial y evitar interferencias en el tráfico habitual del municipio durante el desarrollo de los trabajos.

Con el inicio de los movimientos de tierra, el proyecto deja atrás la fase administrativa y entra de lleno en su ejecución, un hito esperado por la comunidad educativa y por el conjunto de la ciudadanía, que ve cada vez más cerca la materialización de una infraestructura considerada estratégica para el futuro de Moncofa.