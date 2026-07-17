Benicarló licita el derribo del antiguo parque de bomberos para construir una rotonda y abrir paso al quinto colegio

El Ayuntamiento ha sacado a licitación las obras de derribo del antiguo parque de bomberos, situado en el número 96 de la calle Vinaròs. La actuación cuenta con un presupuesto base de 100.258,80 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El consistorio prevé que los trabajos puedan comenzar en septiembre, aunque el calendario dependerá de que la Conselleria de Educación apruebe previamente el plan de trabajos para la retirada del amianto. Se trata de actuación necesaria para continuar avanzando en el proyecto de construcción de la nueva rotonda de acceso a la zona norte.

Otra foto interior del antiguo parque de bomberos. / Mediterráneo

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha recordado que «se trata de un edificio declarado en ruina y estamos obligados a derribarlo». El edil ha señalado que «el escombro es imprescindible para liberar el espacio necesario donde se construirá la nueva rotonda de acceso a la zona norte de la ciudad», una actuación que contribuirá a mejorar la movilidad y la seguridad viaria en uno de los principales accesos a Benicarló.

Anteproyecto de urbanización del ámbito del CEIP 5

La demolición forma parte del anteproyecto de urbanización del ámbito del CEIP 5. Los pliegos señalan que el solar está calificado actualmente como equipamiento público administrativo y que el derribo constituye "el paso previo indispensable para liberar el suelo".

Como publicó Mediterráneo, el inmueble definitivo del quinto colegio está proyectado en el solar de la unidad de actuación UA7, situado entre las calles Puig de la Nao y Vinaròs. El centro educativo, no obstante, ya comenzó a funcionar de manera provisional en septiembre de 2024, coincidiendo con el inicio del curso 2024-2025. Entonces abrió sus puertas con más de 80 alumnos de Infantil y Primaria en las aulas prefabricadas instaladas en un solar municipal de la avenida Yecla.

Foto de una visita a las aulas prefabricadas del CEIP 5, en la avenida Yecla, en noviembre del 2024. / Mediterráneo

Edificio construido en 1940

El inmueble que ahora se derribará fue construido en 1940 y ocupa prácticamente la totalidad de una parcela municipal de 781 m². El conjunto suma 947,58 m² construidos, ya que una parte de las antiguas instalaciones dispone de dos alturas.

El antiguo parque está formado por tres volúmenes conectados. El primero es una nave de una sola planta y cubierta a dos aguas; el segundo, de mayores dimensiones, acogía el estacionamiento y resguardo de los camiones de bomberos, además de la cocina, los vestuarios, los despachos y otras dependencias; mientras que el tercero corresponde a otra nave situada en el extremo sur del recinto.

La arquitecta municipal advierte en los pliegos de que el inmueble presenta un estado de conservación «bastante deficitario» y que se han detectado patologías estructurales graves, entre ellas la presencia de cemento aluminoso en los forjados de uno de los volúmenes. Estas deficiencias deberán tenerse especialmente en cuenta durante los trabajos de demolición.

Fachada noreste del antiguo parque de bomberos (chaflán resultante entre avenida de Catalunya y calle Vinaròs). / Mediterráneo

Retirada de fibrocemento

Uno de los trabajos más delicados será la retirada de las placas de fibrocemento con amianto que hay en la cubierta de una de las naves. El proyecto calcula que se generarán cerca de cuatro toneladas de materiales de construcción con amianto, que deberán ser retiradas de forma controlada antes de iniciar el derribo general del conjunto.

La empresa encargada tendrá que elaborar un plan específico de desamiantado y estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto de la Comunitat Valenciana. La zona deberá aislarse y los paneles serán desmontados por personal cualificado, transportados en vehículos preparados para este tipo de residuos y entregados a un gestor autorizado.

La intervención permitirá también avanzar en el cumplimiento del calendario establecido para la eliminación del amianto en los edificios públicos antes de 2028, de acuerdo con la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La demolición se realizará de manera progresiva y mediante una combinación de trabajos manuales y mecánicos. Las labores comenzarán por el volumen cuya cubierta contiene las placas de fibrocemento y continuarán posteriormente por los otros dos cuerpos. Como norma general, los elementos se retirarán de arriba abajo para reducir el riesgo de desplomes y evitar afecciones sobre los edificios residenciales colindantes.

Antes de iniciar el derribo se desconectarán también las acometidas de electricidad, agua potable y saneamiento. El antiguo foso utilizado para la reparación de los vehículos de bomberos será limpiado, anulado y posteriormente rellenado con material compactado para garantizar la estabilidad del terreno.

No todo el conjunto desaparecerá. El proyecto obliga a conservar la pequeña torre situada junto a la calle Vinaròs, que alberga un centro de transformación y otras instalaciones de distribución eléctrica de titularidad pública. Durante las obras deberán adoptarse medidas específicas para protegerla y garantizar su correcto funcionamiento.

Los trabajos provocarán igualmente afecciones temporales sobre el tránsito peatonal y rodado. La parcela y parte de la vía pública serán valladas, se señalizará la entrada y salida de maquinaria pesada y se comunicará el inicio de las obras a los servicios técnicos municipales y a la Policía Local.