Benicàssim separa ya más de 400 toneladas de orgánica y reduce casi un 5% la basura mezclada

El contenedor marrón empieza a traducirse en resultados medibles en Benicàssim. Desde su implantación y la puesta en marcha de la nueva red de islas de reciclaje, el municipio ha separado ya más de 400 toneladas de residuos orgánicos procedentes principalmente de los hogares.

La evolución del resto de fracciones confirma también un aumento de la recogida selectiva. Entre enero y junio de este año, Benicàssim recogió 237 toneladas de papel y cartón, frente a las 196 del mismo periodo de 2025. El incremento alcanza así el 21,1%, con 41 toneladas más depositadas en el contenedor azul.

El crecimiento resulta todavía mayor en los envases ligeros. La recogida pasó de 154 a 197 toneladas durante el primer semestre, lo que representa una subida del 27,8% y supone recuperar 43 toneladas más de latas, briks y envases de plástico.

Menos residuos en la fracción resto

En paralelo, la denominada fracción resto, donde termina la basura que no ha sido separada previamente, se redujo un 4,9%. El volumen recogido bajó de 4.819 a 4.584 toneladas, es decir, 235 toneladas menos que durante los seis primeros meses del pasado año.

Los datos apuntan a un cambio progresivo en los hábitos de los hogares, con una mayor separación de los residuos desde su origen y una reducción de la cantidad de basura mezclada que acaba destinada al tratamiento final o al vertedero.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha atribuido esta evolución a la implicación de la ciudadanía y ha destacado la importancia de incorporar la separación de residuos a los gestos cotidianos. La renovación de las islas y el reparto de material doméstico forman parte, según ha indicado, de la adaptación del municipio a los objetivos europeos de economía circular.

Cubos marrones para 20.000 hogares

El Ayuntamiento mantiene además la campaña de distribución gratuita de 20.000 cubos marrones y bolsas biodegradables para facilitar la separación de restos de comida, frutas, verduras y pequeños residuos vegetales dentro de las viviendas.

El reparto comenzó coincidiendo con la Semana del Medio Ambiente y se ha desarrollado de manera itinerante por distintos puntos del municipio para acercar el material a los diferentes barrios.

La concejala de Medio Ambiente, Vanessa Batalla, ha recordado que la materia orgánica representa una parte importante de la basura generada diariamente en los hogares. Su correcta separación permite aprovecharla posteriormente, reducir el volumen de residuos que llega al vertedero y disminuir el impacto ambiental del sistema municipal de recogida.