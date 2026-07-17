El Casal Jove acoge el curso homologado de monitor de tiempo libre infantil y juvenil en Burriana

El Casal Jove de Burriana ha acogido con éxito el curso homologado de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil. Esta iniciativa formativa, impulsada por el consistorio de la capital de la Plana Baixa, ha registrado una excelente acogida completando la totalidad de las plazas disponibles desde que se abriera el periodo de inscripción el pasado mes de abril.

Actividades durante la formación / Mediterráneo

La formación, de carácter intensivo, se está desarrollando desde el pasado 6 julio hasta el próximo día 22 en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. A lo largo de estas semanas, los participantes, todos ellos jóvenes a partir de los 16 años, están adquiriendo las destrezas y conocimientos teóricos indispensables para diseñar, coordinar y ejecutar con garantías y seguridad proyectos de educación no formal, animación, dinamización y actividades recreativas destinadas a la infancia y la juventud.

El plan de estudios ha incidido especialmente en dotar a los alumnos de recursos prácticos para el fomento de valores de convivencia, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el liderazgo positivo. Una vez finalizada esta fase teórica y tras la superación del correspondiente periodo de prácticas, los jóvenes obtendrán la titulación oficial que les capacita para ejercer profesionalmente en escuelas de verano, campamentos, comedores escolares y actividades extraescolares.

Actividades durante la formación / Mediterráneo

La concejal de Servicios Sociales y Familia, Isabel Monfort, ha destacado que "estamos muy satisfechos de la excelente respuesta que han demostrado todos los participantes durante estas semanas tan intensas de aprendizaje. Facilitar recursos de calidad y títulos homologados dentro de Burriana es una prioridad para este equipo de Gobierno que apuesta por la formación continua”, ha añadido.