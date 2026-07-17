Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
'Bous al carrer'Médicos extranjerosCD CastellónRutas en CastellónCoste de la vida
instagramlinkedin

Iniciativa formativa

El Casal Jove acoge el curso homologado de monitor de tiempo libre infantil y juvenil en Burriana

Un total de veinticinco alumnos están completando con éxito la formación intensiva en las instalaciones del Casal Jove

Los participantes del curso homologado de Monitor de Actividades de Tiempo Libre, en el Casal Jove de Burriana

Los participantes del curso homologado de Monitor de Actividades de Tiempo Libre, en el Casal Jove de Burriana / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Concha Marcos

El Casal Jove de Burriana ha acogido con éxito el curso homologado de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil. Esta iniciativa formativa, impulsada por el consistorio de la capital de la Plana Baixa, ha registrado una excelente acogida completando la totalidad de las plazas disponibles desde que se abriera el periodo de inscripción el pasado mes de abril.

Actividades durante la formación

Actividades durante la formación / Mediterráneo

La formación, de carácter intensivo, se está desarrollando desde el pasado 6 julio hasta el próximo día 22 en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. A lo largo de estas semanas, los participantes, todos ellos jóvenes a partir de los 16 años, están adquiriendo las destrezas y conocimientos teóricos indispensables para diseñar, coordinar y ejecutar con garantías y seguridad proyectos de educación no formal, animación, dinamización y actividades recreativas destinadas a la infancia y la juventud.

El plan de estudios ha incidido especialmente en dotar a los alumnos de recursos prácticos para el fomento de valores de convivencia, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y el liderazgo positivo. Una vez finalizada esta fase teórica y tras la superación del correspondiente periodo de prácticas, los jóvenes obtendrán la titulación oficial que les capacita para ejercer profesionalmente en escuelas de verano, campamentos, comedores escolares y actividades extraescolares.

Noticias relacionadas y más

Actividades durante la formación

Actividades durante la formación / Mediterráneo

La concejal de Servicios Sociales y Familia, Isabel Monfort, ha destacado que "estamos muy satisfechos de la excelente respuesta que han demostrado todos los participantes durante estas semanas tan intensas de aprendizaje. Facilitar recursos de calidad y títulos homologados dentro de Burriana es una prioridad para este equipo de Gobierno que apuesta por la formación continua”, ha añadido.

“Esta capacitación profesional puede abrirles nuevas puertas en el mercado laboral del ocio y el tiempo libre al mismo tiempo que invertimos en la educación en valores de nuestros jóvenes”

Isabel Monfort

— Concejal de Servicios Sociales y Familia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  2. La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
  3. Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
  4. Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
  5. Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas
  6. Así han recuperado 17 días después el camión con 205 cerdos que cayó por un barranco en Forcall
  7. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  8. La Vall d'Uixó convierte el verano en una oportunidad laboral para más de 90 desempleados

El Casal Jove acoge el curso homologado de monitor de tiempo libre infantil y juvenil en Burriana

Iberdrola instala puntos de recarga para vehículos eléctricos en Benicàssim

La Policía Local de Onda promueve la seguridad y el bienestar de las personas mayores durante el verano

La Policía Local de Onda promueve la seguridad y el bienestar de las personas mayores durante el verano

Almassora se prepara para el eclipse solar: esta es la agenda de actividades

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó renova el seu compromís amb la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de l'UJI

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó renova el seu compromís amb la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia de l'UJI

Frente común para convertir el refugio medieval de los cátaros en destino turístico en l'Alt Maestrat

Soneja garantiza la continuidad del Museo del Yeso con la renovación del convenio de la cripta parroquial

Peñíscola será el epicentro de la Odontología valenciana en 2027

Tracking Pixel Contents