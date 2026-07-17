El Comedor del Jubilado de Montanejos alcanza 22 usuarios y nueve locales en su primera fase

El Comedor del Jubilado, el programa de innovación social impulsado por el Ayuntamiento de Montanejos como recurso de apoyo a las personas mayores y para la dinamización económica, hace balance de su primer periodo de funcionamiento con 22 personas usuarias y nueve establecimientos adheridos. La mayoría de las personas participantes ha utilizado el servicio de manera recurrente, un dato que confirma la buena acogida de una iniciativa que busca fomentar el envejecimiento activo, favorecer la socialización y apoyar al sector local de la restauración y la hostelería.

El comedor, que se puso en marcha de manera pionera en febrero, finalizó el pasado 15 de julio su primera fase. Un periodo que ha permitido al Ayuntamiento comprobar el alto grado de aceptación de la medida, tanto por parte de las personas usuarias como de los bares y restaurantes adheridos. “El balance de estos primeros meses es muy positivo, especialmente porque muchas de las personas inscritas han utilizado el servicio en varias ocasiones, de manera recurrente. Eso nos indica que la iniciativa resulta útil y que responde a una necesidad real”, señala el alcalde de Montanejos, Miguel Sandalinas.

El programa ofrece a las personas mayores la posibilidad de comer en cualquiera de los establecimientos adheridos un menú completo de 12 euros, por el que tan sólo deben pagar seis euros, gracias a una subvención municipal del 50% que se abona directamente a los locales que participan en la iniciativa. “Estamos muy contentos con los primeros resultados del programa; una iniciativa sencilla, pero con un impacto social y económico importante, porque nos ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, favoreciendo la socialización y el envejecimiento activo y garantizando un menú diario equilibrado, al tiempo que el gasto revierte directamente en los negocios de Montanejos”, incide Sandalinas.

De esta manera, el comedor del jubilado favorece que los mayores salgan de casa, mantengan sus relaciones sociales y participen de la vida del pueblo. Además, cuando una persona no puede desplazarse presencialmente al restaurante, puede cumplimentar una autorización para que otra persona recoja la comida y se la lleve a su casa. Así, el programa también ofrece una alternativa para quienes tienen dificultades de movilidad o desplazamiento.

Los establecimientos que se han adherido al programa y han firmado el correspondiente convenio con el Ayuntamiento son El Mijares, Casa Ovidio, La Taberna, Los Luises, Hotel La Rosaleda, Hotel Xauen, La Sede, Casa Palacio y Hotel Gil.

Para este año, el Ayuntamiento de Montanejos ha reservado una dotación inicial de 15.000 euros. No obstante, esta cantidad podría ampliarse si el número de personas inscritas y la frecuencia de uso hicieran necesario incrementar los recursos.