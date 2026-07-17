Nueva lectura
La Diputación de Castellón acerca al lector el patrimonio natural y la riqueza de Viver a través de la publicación ‘Viver, lugar de vida’
El municipio de Viver, situado en el Alto Palancia, protagoniza la nueva publicación de la Diputación Provincial de Castellón que detalla su riqueza paisajística
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Diputación Provincial de Castellón acerca al lector el patrimonio natural y la riqueza de Viver a través de la publicación ‘Viver, lugar de vida’.
Una obra del autor Daniel Castillo Fandos que invita a “descubrir y comprender la riqueza natural, paisajística e histórica de este municipio del Alto Palancia”.
“Esta publicación refleja el compromiso de la Diputación de Castellón con la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y el apoyo a aquellos trabajos que acercan la historia de nuestros municipios a la ciudadanía"
La publicación, que se ha presentado en el Palacio Provincial, ha sido editada por el Servicio de Publicaciones y pretende poner en valor y animar al inquieto lector a interpretar las características naturales únicas de este enclave privilegiado, así como su conservación.
- El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
- La preocupación por la investigación del Seprona moviliza a La Foya: la asociación alcanza el centenar de socios
- Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas
- Un autónomo de Castellón lleva tres meses sin prestación tras morir su esposa y cerrar el negocio familiar: 'Estoy sin ingresos, sin bar y sin mi mujer
- Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas
- Así han recuperado 17 días después el camión con 205 cerdos que cayó por un barranco en Forcall
- Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
- La Vall d'Uixó convierte el verano en una oportunidad laboral para más de 90 desempleados