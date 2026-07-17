La Diputación de Castellón acerca al lector el patrimonio natural y la riqueza de Viver a través de la publicación ‘Viver, lugar de vida’

La Diputación Provincial de Castellón acerca al lector el patrimonio natural y la riqueza de Viver a través de la publicación ‘Viver, lugar de vida’.

Presentación del libro 'Viver, lugar de vida' / Mediterráneo

Una obra del autor Daniel Castillo Fandos que invita a “descubrir y comprender la riqueza natural, paisajística e histórica de este municipio del Alto Palancia”.

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“Esta publicación refleja el compromiso de la Diputación de Castellón con la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y el apoyo a aquellos trabajos que acercan la historia de nuestros municipios a la ciudadanía" Marisa Torlà — Diputada de Publicaciones de la institución provincial

La publicación, que se ha presentado en el Palacio Provincial, ha sido editada por el Servicio de Publicaciones y pretende poner en valor y animar al inquieto lector a interpretar las características naturales únicas de este enclave privilegiado, así como su conservación.