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La Diputación de Castellón acerca al lector el patrimonio natural y la riqueza de Viver a través de la publicación ‘Viver, lugar de vida’

El municipio de Viver, situado en el Alto Palancia, protagoniza la nueva publicación de la Diputación Provincial de Castellón que detalla su riqueza paisajística

Presentación del libro 'Viver, lugar de vida'

Presentación del libro 'Viver, lugar de vida' / Mediterráneo

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Concha Marcos

La Diputación Provincial de Castellón acerca al lector el patrimonio natural y la riqueza de Viver a través de la publicación ‘Viver, lugar de vida’.

Presentación del libro 'Viver, lugar de vida'

Presentación del libro 'Viver, lugar de vida' / Mediterráneo

Una obra del autor Daniel Castillo Fandos que invita a “descubrir y comprender la riqueza natural, paisajística e histórica de este municipio del Alto Palancia”.

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“Esta publicación refleja el compromiso de la Diputación de Castellón con la difusión y puesta en valor de nuestro patrimonio natural y el apoyo a aquellos trabajos que acercan la historia de nuestros municipios a la ciudadanía"

Marisa Torlà

— Diputada de Publicaciones de la institución provincial

La publicación, que se ha presentado en el Palacio Provincial, ha sido editada por el Servicio de Publicaciones y pretende poner en valor y animar al inquieto lector a interpretar las características naturales únicas de este enclave privilegiado, así como su conservación.

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