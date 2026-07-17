La ‘escoleta’ de verano del Espai Mercat reúne a 40 niños para favorecer la conciliación familiar durante el verano

El Ayuntamiento de Almassora continúa reforzando las iniciativas destinadas a favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares con la celebración de la escoleta de verano que se desarrolla durante este mes de julio en el Espai Mercat, donde participan 40 niños.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, acompañada por la concejala de Bienestar Social y Mayores, Eugenia Martinavarro, ha visitado a los participantes para conocer de primera mano el desarrollo de las actividades. La programación incluye talleres creativos, juegos, actividades deportivas, dinámicas al aire libre y propuestas educativas adaptadas a los participantes, ofreciendo un espacio lúdico y de aprendizaje durante las mañanas del mes de julio.

Visita a la 'escoleta' de verano / Mediterráneo

La alcaldesa, María Tormo, ha destacado la importancia de seguir impulsando recursos que faciliten la conciliación. "Sabemos que el verano supone un reto para muchas familias y, por eso, desde el Ayuntamiento trabajamos para ofrecer alternativas que permitan compatibilizar la vida laboral con el cuidado de los hijos, al mismo tiempo que los niños disfrutan de actividades educativas, deportivas y de ocio en un entorno seguro", ha señalado.

Tormo ha recordado que esta iniciativa forma parte de una amplia programación municipal dirigida a la infancia y la juventud.

"Este verano contamos con una completa oferta de actividades que incluye esta escoleta de verano, la Escuela de verano y los cinco campus organizados por entidades deportivas en nuestras instalaciones municipales. Nuestro objetivo es que las familias dispongan de recursos suficientes y que los niños aprovechen las vacaciones aprendiendo, haciendo deporte y relacionándose con otros compañeros" María Tormo — Alcaldesa de Almassora

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, ha subrayado el carácter integrador de esta actividad. "Esta propuesta no solo favorece la conciliación familiar, sino que también promueve valores como la convivencia, la participación y el trabajo en equipo a través de actividades adaptadas a los menores", ha explicado la edila.