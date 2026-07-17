Tradición
Estos son los pueblos de Castellón que están de fiestas en julio
Las celebraciones se reparten por toda la provincia con una programación que combina tradición, conciertos, verbenas, gastronomía, actividades infantiles y festejos taurinos hasta principios de agosto
La recta final de julio llega cargada de ambiente festivo en la provincia de Castellón, y varios municipios celebran durante estos días sus fiestas patronales y populares con una programación completa para disfrutar con amigos y en familia.
Del litoral al interior, las localidades se preparan para vivir unas jornadas que reunirán a vecinos, visitantes y peñas en torno a algunas de las citas más esperadas del verano.
Las fiestas que cada municipio anfitriona en julio
Alcalà de Xivert
18 al 26 de julio
El recinto de las Antiguas Escuelas de Capicorb se convierte en el hogar de las fiestas de San Antonio de Capicorb. Esta festividad trae al pueblo actuaciones, tardeo de la mano de Rumba 13 y del grupo Triband, concurso de Alioli y mucho más.
Albocàsser
24 al 26 de julio
Las fiestas de la juventud en Albocàsser invita a vecinos y visitantes a pasar por su nuevo mesón del vino, las discomóviles, toros, actuaciones de La Monkey Band y Fénix Orquesta y la xaranga Terry con Magno.
Artana
23 a 25 de Julio
Las fiestas patronales de Artana en honor a Santa Cristina se celebran los días 23, 24 y 25 de julio.
El festival ÍDOL celebra en estas fechas su 10º aniversario con artistas como Inma Vílchez y el grupo musical La Cuarta Cuerda.
Y para continuar con la tradición, la romería tomará lugar el primer día y partirá desde la Plaça de l'Església, y el 24 podrás atender a la misa de su patrona Santa Cristina.
Eslida
20 al 26 de julio
Hasta el 26 de julio los jóvenes de Eslida serán los organizadores de las Festes de la Joventud durante las dos últimas semanas de julio. Estas fiestas cuentan con cenas, bingos, actos infantiles, festejos taurinos y actuaciones de la Orquesta Monkey, Rumba Sierra y Sin bikini.
La Pobla de Benifassà
24 al 26 de julio
Las fiestas de San Jaime se celebran en la pintoresca pedanía de El Coratxà. La programación incluye un concierto de rock de la mano de Cara B, noche de disfraces, concurso de guiñote, la actuación de la xaranga Vermuxou, entre otras actividades.
La Vilavella
25 de julio al 2 de agosto
La Villavella recibe las Festes dels Sants de la Pedra a finales de julio. La originalidad de la fiesta la encontramos en que los santos son procesionados en una Carroza engalanada para la ocasión.
Moncofa
17 al 31 de julio
Moncofa celebra las Fiestas de Santa María Magdalena con actos taurinos, musicales y culturales, destacando el emotivo Desembarco de Santa María Magdalena el 23 de julio, una procesión marinera declarada de Interés Turístico Provincial.
Montanejos
25 de julio
Montanejos recibe a su patrón San Jaime el 25 de julio de la mano de una procesión, misa y más eventos tradicionales.
Orpesa
18 de julio
La festividad de la Virgen del Carmen llega a Orpesa el 18 de julio desde el puerto deportivo de la localidad. Esta procesión lleva a la patrona del mar al recinto donde se celebrará la Santa Misa, y continuará el taslado por el interior del Puerto y salida hasta la Playa de la Concha y Cabo de Orpesa del mar.
También da hogar a las fiestas de San Jaime del 21 al 26 de julio, dónde celebra con encierros, verbenas, actividades infantiles y la XXV Regata de San Jaime.
Sant Jordi
24 de julio al 3 de agosto
Las Fiestas Mayores en Sant Jordi ofrecen 11 días de fiestas patronales que destacan por su carácter participativo y por una programación que habitualmente incluye actos institucionales, actividades infantiles, toros embolados, verbenas, concurso de paellas, fideuá popular y muestras de cocina local.
Santa Magdalena de Pulpis
18 al 26 de julio
Santa Magdalena de Pulpis celebra sus fiestas patronales en honor a María Magdalena y María Inmaculada con más de sesenta actos que incluyen encierros taurinos, verbenas nocturnas, actividades infantiles, cenas populares y tradicionales procesiones religiosas.
Tírig
24 de julio al 2 de agosto
Las fiestas patronales de Tírig en honor a San Jaime ofrecen diez días de festejos que combinan el fervor religioso y el folclore local mediante el tradicional Ball Pla y el concierto del grupo Puro Relajo.
Además, la programación callejera garantiza una alta animación vecinal gracias a sus concurridas jornadas taurinas de bous al carrer, pasacalles musicales de bandas invitadas y grandes verbenas nocturnas con orquestas.
Torreblanca - Torrenostra
17 al 19 de julio
En el tercer fin de semana de julio, Torreblanca recibe la celebración de las Fiestas de la Mare de Déu del Carmen. La festividad comienza con la apertura del Mercado Marinero, y a lo largo de los días podrás disfrutar de concursos de pesca, fuegos artificales, orquestas y actuaciones musicales.
Y para darle un cierre tradicional, la procesión de la Virgen de la "Mare de Déu del Carmen" sale desde el Club Náutico y finaliza con una misa en la Parroquia de Torrenostra.
Vall d'Alba
12 al 19 de julio
Vall d'Alba recibe las festes de Sant Jaume en Pla de l'Arc. Se trata de una semana de almuerzos populares, concursos, bailes regionales, tardeo con el DJ Fran Tejedor, un gran festival de DJ's en la Macro The Lux XXL, toros embolados y fuegos artificiales.
Vinaròs
16 de julio
Vinaròs recibe las Fiestas de la Mare de Déu del Carmen con una misa en el palco de Vinaròs, comienza la procesión marinera donde la Virgen María se embarca en una de las barcas de pesca del municipio y el resto de embarcaciones pasan por delante y le rinden honores a la patrona; al volver a puerto, la llevan a hombros hasta la parroquia de Santa Magdalena.
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