Frente común para convertir el refugio medieval de los cátaros en destino turístico en l'Alt Maestrat

El territorio que hace más de nueve siglos ofreció refugio a los cátaros aspira ahora a convertir aquel legado histórico en una nueva puerta de entrada al interior de Castellón. La Mancomunitat Alt Maestrat ha presentado este viernes en Benassal el resultado de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, un proyecto respaldado por la Diputación, la Generalitat y el Gobierno.

La iniciativa, financiada con 1.000.862 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, comenzó a desarrollarse en 2023 y culmina este año con la ejecución del 100% de las siete actuaciones previstas. Su principal hilo conductor es el proyecto Camins dels Càtars, que recupera la historia, el paisaje y el patrimonio de Albocàsser, Benassal, Catí, Culla, la Torre d’en Besora, la Serratella, Tírig y Vilar de Canes para configurar un destino turístico conjunto.

La puesta de largo ha reunido a la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat, Marta Pitarch; la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; el director general de Turismo, Israel Martínez; el vicepresidente de la Diputación y responsable provincial de Turismo, Andrés Martínez, y representantes de los ocho municipios.

Más allá del protagonismo de cada administración, el acto ha escenificado un frente común institucional para aprovechar el patrimonio histórico y natural como herramienta de desarrollo económico, generación de empleo y lucha contra la despoblación.

Una ruta de 118 kilómetros

El eje central del plan es el Camí dels Càtars de l’Alt Maestrat, una ruta verde de 118 kilómetros que conecta los ocho municipios siguiendo los caminos que, según el relato histórico del proyecto, recorrieron los cátaros que encontraron refugio en estas tierras tras huir de la persecución religiosa.

El itinerario permite descubrir senderos, conjuntos históricos, paisajes, tradiciones y elementos patrimoniales a través de una propuesta común. El desarrollo de la infraestructura verde de los Caminos Cátaros ha supuesto una inversión de 304.338 euros, mientras que la aplicación digital de autoguía y el sistema de señalización han contado con otros 96.437 euros.

La ruta incorpora caminos señalizados, estaciones de recarga para bicicletas eléctricas y equipamientos destinados a fomentar la movilidad sostenible y el cicloturismo. También se han creado materiales divulgativos y herramientas digitales para que el visitante pueda interpretar el territorio durante el recorrido.

Uno de los elementos más novedosos es una experiencia de realidad virtual en Sant Pau de Albocàsser, concebido como espacio interpretativo de los Camins dels Càtars. La propuesta se completa con experiencias específicas en cada uno de los ocho municipios, de forma que la ruta funcione como un relato compartido sin renunciar a la identidad propia de cada localidad.

“Somos mucho más que ocho destinos”, ha señalado Marta Pitarch. La presidenta de la Mancomunitat ha explicado que el objetivo es ofrecer al visitante una conexión más profunda con el territorio mediante experiencias vinculadas a la naturaleza, la gastronomía, el patrimonio y la historia.

El proyecto pretende que el turismo deje de limitarse a la visita puntual y se convierta en una experiencia vivencial, capaz de generar vínculos con los pueblos y animar a quienes descubran la comarca a regresar.

Algunos de los columpios panorámicos que han instalado en los municipios de la Mancomunitat de l'Alt Maestrat. / Mediterráneo

Miradores, eficiencia energética y digitalización

El plan presentado en Benassal no se limita a la ruta de los cátaros. Las actuaciones ejecutadas se estructuran en cuatro grandes ejes: transición verde, eficiencia energética, transformación digital y mejora de la competitividad turística.

Entre los proyectos desarrollados se encuentra, como adelantó Mediterráneo, la nueva red de miradores naturales turísticos del paisaje de l'Alt Maestrat, que permite recorrer los ocho municipios a través de enclaves panorámicos; la renovación de sistemas de alumbrado municipal para mejorar su eficiencia energética, y el acondicionamiento del centro de interpretación del paraje natural municipal El Rivet de Benassal como centro bioenergético.

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha destacado que la Mancomunitat haya completado todas las actuaciones y ha presentado el proyecto como un ejemplo de cooperación y gestión pública.

“El Alt Maestrat demuestra que los territorios rurales pueden liderar proyectos innovadores y transformadores”, ha afirmado Camarero, quien ha incidido en que la inversión realizada debe traducirse ahora en más visitantes, actividad económica y oportunidades para los municipios.

Desde la Diputación, Andrés Martínez ha puesto el acento en la capacidad del proyecto para desestacionalizar el turismo, mejorar la calidad del destino y generar beneficios económicos que contribuyan a fijar población.

“Este proyecto es una magnífica herramienta para dar a conocer los enclaves históricos y naturales más representativos de la comarca”, ha señalado Martínez. El responsable provincial de Turismo ha defendido además que los Camins dels Càtars permitirán promocionar conjuntamente los ocho municipios y reforzar la posición de la comarca dentro del turismo rural sostenible.

“Cuando las administraciones y la sociedad civil van de la mano, somos capaces de poner en valor lo que es realmente nuestro”, ha destacado a su vez García Valls. La subdelegada ha defendido la necesidad de abordar el reto demográfico mediante iniciativas que permitan a la población emprender, vivir y arraigarse en los municipios rurales.

El proyecto nace así con la vocación de situar l’Alt Maestrat entre los destinos de referencia del interior de la Comunitat Valenciana. Una estrategia que convierte los caminos medievales, la memoria de los cátaros y el patrimonio de ocho pequeñas localidades en un relato común con el que atraer visitantes, generar oportunidades y preservar la identidad del territorio.