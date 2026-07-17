Iberdrola instala puntos de recarga para vehículos eléctricos en Benicàssim

Iberdrola ha instalado una infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el hotel Intelier Orange de Benicàssim (Castellón), una ubicación estratégica junto al Recinto Municipal de Festivales, para continuar con su apuesta por promover la movilidad sostenible.

La infraestructura está equipada por un punto de recarga doble de 50 kilovatios (kW), con capacidad para dos vehículos, otro cargador individual de 50 kW y uno doble de 22 kW que permitirán la carga simultánea de hasta cuatro automóviles eléctricos. La instalación se ha podido poner en marcha gracias al acuerdo entre Iberdrola y el hotel Intelier Orange, que ha cedido el suelo del aparcamiento donde se ubican los cargadores.

Cabe destacar que los usuarios de estas instalaciones recargan la batería de sus coches eléctricos con energía 100% verde, procedente de fuentes de generación renovable, con certificado de garantía de origen (GdOs). Además, estos puntos incorporan la posibilidad de pagar mediante tarjeta de crédito/débito ya que está equipado con terminal de pago (TPV).

Los puntos de recarga están localizados en la App de Recarga Pública Iberdrola, desde la que se puede geolocalizar, comprobar su operatividad en tiempo real y reservar y pagar desde el móvil.

Nuevo punto de recarga de Iberdrola en Benicàssim / Mediterráneo

Pioneros en movilidad sostenible

Iberdrola, en su apuesta por promover y facilitar el acceso al coche eléctrico, ha superado los 11.000 puntos de recarga operativos en España. De este modo, además de impulsar el avance en la electrificación de la movilidad en el país, contribuye a la transición hacia una economía independiente de combustibles fósiles, más eficiente y libre de emisiones.

En cuanto a los cargadores, el tipo más numeroso, con aproximadamente 6.500 puntos, es el de 22 kW, lo que supone el 60% de la red. Esta tipología, de menor coste, está diseñada para recargas más largas de conveniencia, como a la hora de hacer la compra, disfrutar en un centro de ocio o trabajar. También destacan los más de 1.500 puntos de recarga ultrarrápida (100 kW o más) ya en funcionamiento, que permiten parar y cargar en menos de 15 minutos el 80% de la batería para seguir viaje y los 1.500 puntos de recarga rápidos (50 kW) que ofrecen un equilibrio entre carga rápida y precio muy competitivo.

Los puntos de recarga de alta potencia son operados por Iberdrola | bp pulse, alianza creada en diciembre de 2023 por Iberdrola y bp, compañía líder de carga ultrarrápida en estaciones de servicio en España.