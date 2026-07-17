El impacto acústico del FIB reactiva las quejas vecinales alrededor del recinto de festivales de Benicàssim

El inicio del FIB ha vuelto a poner sobre la mesa una queja que acompaña desde hace años a los grandes festivales de Benicàssim. Vecinos del entorno de Aquarama y el Hotel Orange aseguran que la música continúa llegando con intensidad al interior de sus viviendas durante la madrugada y reclaman medidas capaces de contener el sonido dentro del recinto.

“¿Para cuándo paneles para insonorizar? A muchas personas nos molestan los decibelios que tenemos que soportar en las viviendas a altas horas de la madrugada”, transmite una vecina.

Los afectados reconocen que no todas las personas de la zona viven la situación de la misma manera, pero sostienen que el ruido les impide descansar durante el FIB, el Rototom y otros festivales. “No estaría en contra si la música, a la potencia que tenemos que soportar, la escucharan quienes están dentro del recinto”, explica la vecina.

También asegura que algunos residentes han realizado mediciones acústicas dentro de sus casas y que los resultados superarían los niveles permitidos.

Una reclamación que viene de años atrás

Las protestas no son nuevas. Parte de los residentes mantiene un grupo de WhatsApp para compartir las molestias y presentó hace años una recogida de firmas con la que solicitaba soluciones.

“Tenemos un grupo de WhatsApp de vecinos en el que nos quejamos constantemente. Hace años presentamos firmas y no sirvió absolutamente para nada, por lo que ya no creemos que nuestras solicitudes vayan a tener efecto”, lamenta la afectada.

Desde que el recinto pasó a ser municipal, el Ayuntamiento ha impulsado diferentes actuaciones para modernizarlo y reducir su impacto sobre el entorno. Entre ellas figura la modificación de la distribución y orientación de los escenarios para evitar que el sonido quede proyectado directamente hacia las viviendas.

El espacio también ha incorporado mejoras en seguridad, servicios, zonas verdes y áreas de descanso. Este FIB estrena, además, refugios climáticos, nuevas sombras y una zona infantil, mientras la organización ha instalado nebulizadores en las barras y otros sistemas para combatir el calor.

Sin embargo, las quejas recibidas durante esta edición indican que el impacto acústico continúa pendiente para parte de los residentes. Los vecinos reclaman barreras, pantallas u otras soluciones técnicas que permitan mantener la música dentro del recinto sin trasladar la misma intensidad a las zonas residenciales. Desde el Ayuntamiento siempre han asegurado estar trabajado en este tema para lograr implantar las mejores soluciones, que realmente tengan el efecto esperado, cogiendo como ejemplo a las ejecutadas con éxito en otros lugares.

El ruido también condiciona el futuro de la zona

El problema no afecta únicamente al descanso. La necesidad de reducir el impacto acústico también condiciona el desarrollo de los sectores PRR 3 y PRR 4, situados junto al recinto de festivales.

La urbanización de esta zona permanece ligada a la compatibilidad entre las futuras viviendas y la actividad musical. Su desarrollo resulta además importante para completar el futuro bulevar y avanzar en la conexión de la CV-149 con el casco urbano.

Los residentes insisten en que no plantean acabar con los festivales, sino encontrar una solución que permita compatibilizar los conciertos con el descanso. Para quienes sufren las molestias, las mejoras del recinto seguirán incompletas mientras la música continúe entrando en sus viviendas de madrugada.