La nueva ruta para descubrir paisajes espectaculares del interior de Castellón: ocho miradores con columpios entre montañas, barrancos y bosques

El paisaje de l'Alt Maestrat también se puede recorrer de mirador en mirador. La comarca estrena una nueva ruta panorámica formada por ocho balcones naturales, uno en cada municipio de la Mancomunitat, desde los que asomarse a montañas, barrancos y bosques y descubrir algunas de las vistas más espectaculares del interior de Castellón a través de columpios panorámicos.

La red, que se inaugura este viernes, permitirá contemplar desde enclaves privilegiados el macizo del Penyagolosa e incluso, cuando el cielo esté despejado, las islas Columbretes. El recorrido está integrado por los miradores de Font na Tosca, en Albocàsser; Sant Cristòfol, en Benassal; la ermita de Sant Vicent, en Catí; Sant Cristòfol, también en Culla; Les Mines, en la Torre d’en Besora; la ermita de Sant Joan Nepomuceno, en la Serratella; Monte Matorral, en Vilar de Canes; y la ermita de Santa Bàrbara, en Tírig.

Foto de otro de los columpios. / Mediterráneo

Convertir el territorio en reclamo

La propuesta nace con la intención de convertir el propio territorio en su principal reclamo. No se trata únicamente de llegar a un punto elevado y contemplar las vistas, sino de recorrer los ocho pueblos, adentrarse en sus caminos y descubrir un paisaje modelado por la piedra, los cultivos, las masías y las grandes extensiones de monte.

“El patrimonio natural, los caminos, las sendas y los parajes son de lo mejor que tenemos en el interior”, señala la presidenta de la Mancomunitat Alt Maestrat, Marta Pitarch. El objetivo, añade, es que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de “las vistas, la tranquilidad, el patrimonio y el descanso” que ofrece la comarca.

Paneles interpretativos

Aunque los miradores ya están instalados y son visitables, la ruta continuará creciendo durante las próximas semanas con la colocación de paneles interpretativos en cada uno de los enclaves. Estos elementos ofrecerán información sobre el siguiente punto del recorrido y datos prácticos para el visitante, como el grado de accesibilidad para familias con niños o personas con movilidad reducida.

Entre los ocho puntos destaca especialmente el mirador de la Serratella, convertido en uno de los grandes balcones naturales del territorio. Desde allí, la vista se abre tanto hacia la vertiente litoral como hacia el interior montañoso y, cuando la atmósfera lo permite, alcanza las Columbretes. Además, es el único enclave de la red desde el que pueden divisarse los otros siete miradores.

El otro gran referente se encuentra en Sant Cristòfol de Culla, con una panorámica orientada hacia el Penyagolosa, el emblemático gegant de pedra que domina buena parte del horizonte del interior castellonense.

Incentivo para el turismo

La Mancomunitat confía en que esta nueva infraestructura se convierta en un incentivo más para recorrer la comarca con calma. “Es una ruta que, unida a nuestras tradiciones, nuestras fiestas y nuestra gastronomía, supone un aliciente más para descubrir el Maestrat”, destaca Pitarch.

La red de miradores forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Alt Maestrat, financiado con fondos europeos Next Generation EU. En concreto, se integra en el eje de Transición Verde y Sostenible, dirigido a poner en valor el patrimonio natural y cultural de la comarca mediante actuaciones compatibles con la conservación del entorno.

Dentro de este programa se enmarca también el proyecto Caminos Cátaros del Alt Maestrat, dotado inicialmente con 258.522,47 euros. La iniciativa prevé crear una ruta turística de entre 110 y 140 kilómetros que conectará los ocho municipios a través de antiguos caminos históricos.

El proyecto contempla la adecuación de senderos, la instalación de señalización sostenible, equipamiento turístico, estaciones de recarga para bicicletas eléctricas y distintos puntos interpretativos. Todo ello con una misma idea: que el visitante no se limite a contemplar l'Alt Maestrat desde lo alto, sino que pueda recorrerlo, conocerlo y detenerse en cada uno de sus paisajes.