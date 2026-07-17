Nules acerca a la juventud la historia y relevancia de las casetas de la mar

El alumnado del Estiu Jove ha vivido una jornada dedicada a acercarse al patrimonio marítimo de Nules, utilizando la creatividad como herramienta de conexión con el entorno y la identidad.

Esta actividad, impulsada desde la Concejalía de Juventud, contribuye a despertar el interés de los más jóvenes por el patrimonio local y a fomentar su conocimiento. En palabras de la Concejal de Juventud, Blanca Silvestre, “conocer de dónde venimos es la mejor manera de construir el futuro, y gracias a la Associació Platges de Nules, con esta actividad enmarcada en la programación del Estiu Jove hemos podido acercar el patrimonio local a la juventud”.

Así, la mañana ha comenzado con una introducción a cargo de M. Carmen Romero y Josefina Roselló, miembros de la junta directiva de la Associació Platges de Nules, quienes han explicado los valores del paisaje litoral y la importancia de conservarlo y valorarlo.

Alumnado del Estiu Jove en la actividad impulsada desde la Concejalía de Juventud / Mediterráneo

Asimismo, durante la sesión también se ha animado al alumnado participante a presentar sus obras al III Certamen de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil Premis Blavó, que bajo el lema Valores del paisaje cultural de Nules, organiza la Associació Platges de Nules, con el patrocinio de la Caixa Rural de Nules y la colaboración del Ayuntamiento de Nules.

Cabe destacar que, este certamen permanecerá abierto hasta el 31 de julio, y se anima a todos los niños, niñas y jóvenes a participar. Las bases completas del concurso pueden consultarse a través de las redes sociales de la Associació Platges de Nules.

Además, las obras podrán formar parte de la exposición de la V edición de Casetes Obertes. El cor de les Platges de Nules.

Desde la Concejalía de Juventud, Blanca Silvestre ha señalado que con esta actividad “se quiere mantener viva nuestra historia y, en concreto, poner en valor las casetas de primera línea de la playa ante las nuevas generaciones”.