Orpesa remata la mayor aportación de arena de su historia para asegurar sus playas todo el verano

Orpesa afronta el epicentro del verano con la mayor campaña de aportación de arena realizada hasta la fecha en su litoral prácticamente finalizada. El Ayuntamiento aprovecha estos días los últimos excedentes acumulados en la cala del Retor para reforzar varios puntos de Morro de Gos que habían vuelto a perder anchura tras el último temporal, con el objetivo de que las playas aguanten en las mejores condiciones posibles durante toda la temporada estival.

Los trabajos se desarrollan entre este jueves y este viernes y obligan a cerrar temporalmente una parte acotada de la playa Morro de Gos mientras opera la maquinaria. Aunque algunos usuarios han trasladado sus molestias por coincidir la actuación con el mes de julio, el refuerzo responde a una petición de la Plataforma Vecinal Morro de Gos para corregir los puntos donde la arena aportada al inicio de la temporada por Costas resultó ser insuficiente después de un temporal.

Una parte de la playa Morro de Gos estaba cerrada este jueves por los trabajos de reposición de arena. / Eva Bellido

La campaña supone un salto sin precedentes respecto a años anteriores. Frente a los alrededor de 9.000 metros cúbicos que se redistribuían habitualmente en el litoral del municipio, este año las diferentes actuaciones rozan los 25.000, prácticamente el triple de lo habitual, gracias a la aportación extraordinaria de 15.000 metros cúbicos realizada por Costas en Morro de Gos, con arena externa a Orpesa, y a los trabajos desarrollados por el Ayuntamiento con arena procedente de la cala del Retor y de la desembocadura del río Chinchilla.

Últimos refuerzos en Morro de Gos

La actuación de estos días se concentra principalmente en el tramo comprendido entre las calles Artana y Tenerife, sobre todo en la franja más próxima al paseo, ya que había vuelto a quedar con poca anchura después del episodio marítimo registrado poco después de la aportación estatal.

Costas y el Ayuntamiento habían distribuido inicialmente las zonas de trabajo: el Ministerio debía actuar en Morro de Gos y el consistorio concentraría sus medios en Les Amplàries. Sin embargo, una vez avanzadas las aportaciones municipales y ante el excedente disponible en la cala del Retor, el Ayuntamiento ha decidido completar también los tramos de Morro de Gos que necesitaban un nuevo refuerzo.

La previsión es que los aportes terminen entre este jueves y viernes. Después se completarán los trabajos de nivelación en la cala del Retor, que volverá a quedar abierta al público este sábado, según informan desde la Concejalía de Playas. En este sentido, el Ayuntamiento instalará, además, cartelería de precaución en la entrada al mar mientras se estabiliza el perfil de la arena, ya que pueden quedar desniveles puntuales que suelen regularizarse con rapidez.

Una reivindicación histórica en Les Amplàries

La campaña deja también una actuación especialmente destacada en la zona norte de Les Amplàries, junto a los cámpings. El Ayuntamiento acaba de culminar la regeneración del tramo comprendido desde el entorno del Kivu hacia el norte, donde durante años habían quedado áreas de canto rodado sin aportaciones suficientes de arena.

Los trabajos han permitido cubrir y suavizar buena parte de estas superficies, especialmente en las zonas donde resultaba técnicamente posible intervenir. Quedan fuera algunos puntos ocupados por estructuras de sombra, pero el conjunto presenta ahora una imagen mucho más homogénea y cómoda para el baño y el descanso.

La concejala de Playas, Isabel Moya, se muestra “muy satisfecha con esta actuación en la zona norte de la playa de Les Amplàries” y destaca que se trataba de una reivindicación histórica de los cámpings y usuarios de este sector del litoral. “Ha quedado muy bien”, valora tras la finalización de los trabajos.

Antes (izquierda) y después en la zona norte de la playa de les Amplàries. / Eva Bellido

Mejor que en los últimos años

Desde la Plataforma Vecinal Morro de Gos señalan que el resultado general de esta campaña ha permitido que la playa presente este verano unas condiciones sensiblemente mejores que en temporadas anteriores. Su portavoz, Elena Sánchez, recuerda que el colectivo reclamó ante la Subdelegación del Gobierno la llegada de arena procedente del Grau de Castelló y solicitó después al Ayuntamiento que aprovechara los excedentes del Retor para completar los puntos más castigados.

Sánchez recuerda que la mejora del estado de Morro de Gos no responde únicamente a la aportación extraordinaria de arena, sino también a actuaciones ejecutadas en los últimos años, como el cierre del canal de la Illeta, que ha contribuido a frenar la pérdida de sedimentos. No obstante, insiste en que la solución definitiva sigue pasando por la ejecución del plan de regeneración del litoral, sobre el que tienen previsto mantener una nueva reunión con Costas.